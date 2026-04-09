“연예인들 줄줄이 이탈” 이승기도 떠났다…‘300억 사기 의혹’ 파장

경찰, 차가원 회장 엔터사 압수수색
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차가원 피아크그룹 회장. 뉴스1
경찰이 ‘300억원대 사기 의혹’을 받는 차가원 피아크그룹 회장이 운영하는 엔터테인먼트사를 압수수색한 것으로 전해졌다.
서울경찰청 금융범죄수사대는 지난 3일 차 회장이 대표를 맡고 있는 서울 강남구의 A 엔터테인먼트사를 압수수색해 관련 자료를 확보했다고 8일 밝혔다.
차 회장은 본인이 운영하는 엔터테인먼트사 소속 연예인을 앞세워 관련 업계에 동업을 제안한 뒤 선수금을 받고 사업을 진행하지 않았다는 의혹을 받는다.
경찰은 차 회장에 대해 3건의 고소장을 접수한 뒤 사건을 병합해 수사에 돌입한 것으로 전해졌다. 사기 피해 주장 금액은 300억원대인 것으로 알려졌다.
경찰은 압수물 분석 등을 토대로 차 회장 관련 의혹 전반을 확인해보겠다는 방침이다.
최근 차 회장 엔터테인먼트사에 몸담고 있던 아티스트들은 정산금 미지급을 이유로 줄줄이 회사에서 이탈했다. 그룹 샤이니 태민, 더보이즈, 비비지, 이무진, 비오, 이승기 등이 전속계약 해지를 통보한 것으로 전해졌다.
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