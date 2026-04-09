“청년을 잡아라”…경북, 대학·취업 연결에 3000억 투입

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경북도는 9일 지역에서 대학에 진학한 청년들이 취업과 정주로 이어질 수 있도록 인재 양성 체계를 전면 개편한다고 밝혔다.이를 위해 기존 지역혁신 중심 대학지원체계인 라이즈(RISE)를 지역 성장형 인재 육성 모델인 ‘앵커(ANCHOR)’ 체계로 재구조화하고, 오는 2029년까지 매년 3000억원을 투입한다.도는 그동안의 대학 지원 방식이 ‘나눠주기식’ 예산 배분에 머물렀다는 판단 아래, 앞으로는 성과 창출 중심으로 체계를 전환하기로 했다. 이에 따라 우수 대학과 성과가 검증된 과제에 재원을 집중하는 ‘선택과 집중’ 전략을 본격화한다.앵커 체계는 ▲정책 수요자 중심 ▲초광역 협업 ▲성과 기반 투자 등을 핵심 방향으로 삼는다. 저효율 사업은 과감히 정비하거나 폐지하고, 성과가 우수한 과제에는 집중 투자하는 구조다. 특히 학생과 청년 인재를 중심에 둔 신규 사업을 확대하고, 초광역 성장엔진 분야 인재 양성에 힘을 쏟을 계획이다.성과 평가에 따른 예산 차등 지원도 강화된다. 올해 평가 결과를 토대로 우수 사업은 내년도 예산을 최대 20%까지 늘리는 반면, 성과가 미흡한 사업은 최대 40%까지 감액하는 등 ‘성과 연동형 재정 운영’을 도입한다.산업 수요와 연계한 인재 양성도 추진한다. 뿌리산업과 지역 주력산업을 기반으로 학생 수요에 맞춘 교육과정을 개발하고, 대학생 현장실습과 창업 지원, 지역형 계약학과 운영, 기술이전 및 사업화 활성화 등을 병행할 방침이다.아울러 정부의 초광역권 산업 정책에 대응해 대구시와 협력한 대경권 산학협력 모델도 마련한다. 이를 통해 국비 공모사업 확보에도 적극 나설 계획이다.제도적 기반 구축도 병행된다. 도는 ‘경북도 대학 및 지역 균형 인재 육성지원에 관한 조례’를 제정하고, 지역 기업 인력 수요와 중장기 채용 전망을 반영한 기본계획 수립 연구용역도 추진한다.황명석 경북도지사 권한대행은 “대학이 지역 발전의 핵심 축으로 자리잡을 수 있도록 성과 중심 지원 체계를 확립하고 불필요한 규제도 과감히 개선하겠다”며 “지역 대학 진학이 지역 취업과 정주로 이어지는 지속 가능한 생태계 구축에 행정 역량을 집중하겠다”고 말했다.