경북도, 중동 사태 비료 가격 상승분 긴급 지원…농가 부담 던다

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경북도는 중동 사태에 따른 무기질 비료 가격 상승으로 어려움을 겪는 농가의 부담을 덜어주기 위해 무기질 비료 가격 인상분을 추경예산 편성 전에 긴급 지원한다고 8일 밝혔다.최근 2년간 무기질 비료 구매 실적이 있는 농업경영체를 대상으로 농협을 통해 공급되는 비료 가격 상승분의 80% 이내를 사전 차감하는 방식으로 지원한다.도는 지난해 추경예산을 편성한 후 이 사업을 시행했으나 올해는 중동 사태에 따른 농가의 경영 부담 완화를 위해 예산 편성 전에 미리 69억원을 지원하기로 했다.도는 무기질 비료 지원사업과 함께 유기질비료 지원사업에 333억원, 토양개량제 공급사업에 137억원을 지원할 계획이다.도는 최근 ‘경북도 필수농자재 지원 조례’를 제정해 향후 농자재 가격 상승 및 공급망 위험에 대응하기 위한 제도적 기반을 마련했으며, 향후 농자재 가격 및 수급 동향을 모니터링해 대응체계를 강화해 나갈 계획이다.박찬국 경북도 농축산유통국장은 “농자재 수급과 가격 동향을 지속해 점검하고 필요한 지원대책을 마련해 나가겠다”고 말했다.