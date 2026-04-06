연예인 손 잡으려다 관객 3명 추락… 와르르 펜스 무너진 슈퍼주니어 콘서트 사고

이미지 확대 지난 5일 서울 송파구 KSPO돔에서 열린 그룹 슈퍼주니어의 콘서트에서 안전 펜스가 무너지며 관객 3명이 추락해 부상을 입는 사고가 발생했다. 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지난 5일 서울 송파구 KSPO돔에서 열린 그룹 슈퍼주니어의 콘서트에서 안전 펜스가 무너지며 관객 3명이 추락해 부상을 입는 사고가 발생했다. 엑스 캡처

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그룹 슈퍼주니어의 콘서트에서 관객 추락 사고가 발생했다.지난 5일 서울 송파구 KSPO돔(옛 체조경기장)에서 열린 슈퍼주니어의 데뷔 20주년 기념 월드투어 앙코르 공연 ‘슈퍼 쇼 10 SJ – 코어 인 서울’ 도중 객석 펜스가 무너지면서 관객들이 추락하는 사고가 일어났다.소셜미디어(SNS)에 확산한 사고 당시 영상을 보면, 슈퍼주니어의 한 멤버가 공연 도중 객석 쪽으로 이동해 팬들을 향해 손을 뻗자 팬들은 손을 잡으려고 펜스 쪽으로 몰린다. 이때 펜스가 무게를 못 이기며 기울어진다. 순간 놀란 멤버는 무너지는 펜스를 막아보려 하지만 결국 팬 일부가 계단 아래로 떨어진다. 멤버는 당황해 머리를 감싸쥐며 어쩔 줄 몰라하는 모습을 보인다.소속사 SM엔터테인먼트는 이와 관련해 “앵콜 마지막 곡 무대 중 당사가 객석 옆쪽에 설치한 안전 펜스가 무너지며 3명의 관객이 떨어져 부상을 입는 사고가 발생했다”며 “부상자들은 즉시 병원으로 이송돼 필요한 검사와 치료를 받았으며, 염좌 및 타박상으로 2주간의 안정 및 치료가 필요하다는 의료진의 소견을 받았다”고 6일 밝혔다.SM 측은 이어 “사고로 피해를 입으신 분들과 가족분들께 깊은 사과의 말씀드린다”며 “당사는 부상당한 관객분들이 완쾌될 수 있도록 치료를 지원하고, 완전히 회복되실 때까지 최선의 노력을 다하겠다”고 덧붙였다.또 “공연 주최사로서 금번 사고에 대해 무거운 책임을 통감하며, 향후 동일한 사고가 재발하지 않도록 시설 안전 점검 및 관객 안전 관리에 만전을 기하도록 하겠다”고 강조했다.슈퍼주니어 리더 이특은 팬들과의 소통 라이브 방송을 통해 “멤버들 모두 너무 놀랐고 (사고 피해자들) 걱정을 많이 한다”며 “공연 끝나자마자 저희가 할 수 있는 조치들을 많이 하면서 끝까지 최선을 다해서 우리 엘프(팬덤명)분들의 건강이 회복되고 향후에도 아프지 않도록 멤버들, 그리고 저희 SM의 모든 분들이 함께 도움드리도록 하겠다”고 말했다.