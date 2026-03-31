“왜 돈 안 빌려줘” 지인 차량에 불지른 50대…경찰에 자수

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“왜 돈 안 빌려줘” 지인 차량에 불지른 50대…경찰에 자수

임형주 기자
입력 2026-03-31 09:39
수정 2026-03-31 09:39
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

“왜 돈 안 빌려줘” 지인 차에 불 지르고 경찰에 자수

이미지 확대
광주 광산경찰서 전경
광주 광산경찰서 전경


돈을 빌려주지 않는다며 지인의 차량에 불을 지른 50대가 경찰에 긴급체포됐다.

광주 광산경찰서는 50대 A씨를 일반건조물방화 등의 혐의로 긴급체포했다고 31일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 이날 오전 2시 33분쯤 광주 광산구 송정동 인근에 주차된 지인 B씨의 경차에 불을 지른 혐의를 받고 있다.

그는 오래 알고 지내던 B씨가 돈을 빌려달라는 요구를 들어주지 않자 술을 마시고 트렁크에 있던 옷가지에 불을 지른 것으로 드러났다. 불은 20분 만에 꺼졌지만 차량 일부가 소실돼 소방서 추산 105만 원의 재산피해가 났다.

불을 낸 A씨는 인근 지구대로 찾아가 자수해 긴급 체포됐다.
임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
A씨가 지인의 차량에 불을 지른 동기는 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로