“눈치껏 비키세요!” 길 막고 달린 러닝 크루…산책하던 시민까지 쳤다

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러닝 크루 이미지. 아이클릭아트
러닝 인구가 부쩍 늘어나며 ‘러닝 크루’ 모임이 유행하는 가운데 많게는 수십 명이 산책로나 러닝 트랙을 가로막고 달리는 등 일부 러닝 크루의 ‘민폐’ 행각이 끊이지 않고 있다.
최근 한 소셜미디어(SNS)에는 러닝 크루로 인해 불편을 겪었다는 한 시민의 글이 올라왔다.
작성자 A씨는 “요즘 러닝 크루 민폐 나만 화나는 거냐. 어제 한강에서 싸움이 일어날 뻔했다”며 운을 뗐다.
당시 A씨는 남자친구와 반려견과 함께 산책하던 중 러닝 크루 약 20명 무리와 마주쳤다.
A씨에 따르면 이들은 형광색 조끼를 맞춰 입고 “지나갈게요! 우측통행이요!”라고 외치며 달려왔다. 3열 종대로 줄지어 길을 막은 상태였다.
러닝 크루는 A씨가 피할 틈도 없이 달려와 어깨를 치고 지나갔다.
이에 A씨가 “길을 다 막고 뛰면 어떻게 하냐”고 항의하자 맨 뒤에서 뛰던 남성이 멈춰서더니 “운동하는 사람들 안 보이냐. 눈치껏 비켜주셔야지 흐름 끊기게 진짜”라고 받아쳤다.
A씨는 “자기들이 산책로 전세 냈냐”며 “다이어트하고 땀 빼는 건 본인들 사정인데, 왜 지나가는 시민들이 길을 터 줘야 하냐”고 하소연했다.
해당 사연에 네티즌들은 “단체로 저렇게 몰려다니면서 뛰는 거 진짜 위험하다”, “조용히 한 줄로 달려야지”, “저러다 부딪히면 어쩌려고 그러냐” 등의 반응을 보였다.
러닝은 진입 장벽이 낮고 도심 곳곳에서 즐길 수 있어 MZ세대를 중심으로 인기를 끌고 있다. 기안84 등 연예인들이 러닝 대회에 출전하는 모습이 방송 등을 통해 알려지면서 러닝 크루의 인기에 불을 붙였다.
그러나 무리를 지어 빠른 속도로 달리는 일부 러닝 크루 탓에 불편을 호소하는 시민들의 목소리도 높다. 수십 명이 길을 막고 달리며 보행자들의 통행을 가로막는가 하면, 횡단보도에서 멈춰 서서 사진을 찍거나 고성을 지르며 달리는 등의 ‘민폐’ 행각을 서슴지 않는 일부 크루 때문이다.
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여러 명이 함께 달리는 ‘러닝 크루’가 상의를 탈의하거나 통행을 방해하는 등 민폐 논란이 수면 위로 떠오른 가운데 18일 서울 영등포구 여의도공원에 러닝크루 관련 안내판이 설치돼 있다. 2025.9.18 홍윤기 기자
시민들의 불편이 커지자 지방자치단체들은 러닝 크루의 단체 달리기를 제한하고 있다.
서초구는 반포종합운동장 트랙에서 5인 이상 단체 달리기를 제한했다. 인원 간 2ｍ 간격을 지키도록 하는 규칙도 시행했다. 성북구도 성북천 인근에 ‘우측 보행·한 줄 달리기’ 현수막을 설치했다. 송파구는 석촌호수 산책로에 ‘3인 이상 러닝 자제’ 내용이 담긴 안내문을 내걸었다.
지난해 9월에는 서울 영등포구 여의도공원에 세워진 러닝 크루 경고문이 네티즌들의 공감을 샀다.
해당 안내판에는 ▲웃옷 벗기 No ▲박수·함성 No ▲무리 지어 달리기 No ▲비켜요 비켜 No 등 러닝 크루 활동 시 주의해야 할 4가지 수칙이 적혀 있다. 하단에는 ‘서로를 배려하며 2열로 안전하게 달립시다. 여긴 모두의 공원입니다’라는 문구도 담겼다.
강동엄마’ 박춘선 서울시의원, 고덕천 새봄맞이 대청소 앞장
‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원(강동3, 국민의힘)이 지난 28일 상일동 해맞이교 일대에서 열린 ‘고덕천 새봄맞이 대청소’에 참여해 시민들과 함께하는 고덕천 정화 활동을 이어갔다. 이번 활동은 봄철을 맞아 증가하는 하천 쓰레기를 수거하고 쾌적한 수변 환경을 조성하기 위해 마련된 것으로, 서울시와 하남시가 함께 참여하는 광역 협력 정화 활동으로 진행됐다. 지역 간 경계를 넘는 공동 대응을 통해 하천 환경 관리의 실효성을 높였다는 점에서 의미를 더했다. 행사는 에코친구, 21녹색환경네트워크 강동지회가 주최·주관했으며, 그린웨이환경연합, 사)한국청소협회, 사)이음숲, 시립강동청소년센터, 사)미래환경지킴이 등 지역 환경단체와 주민, 대학생 봉사단, 서울시 기후환경본부 관계자와 하남시 등 100여명이 참여해 고덕천과 한강 연결 구간 일대에서 대대적인 정화 활동을 진행했다. 박 의원은 고덕천에 들어가 직접 쓰레기를 수거하며 지역 주민들과 함께 현장을 누볐으며, 평소 고덕천 정화 활동과 줍깅 활동을 꾸준히 이어온 경험을 바탕으로 시민 참여형 환경운동의 중요성을 강조해왔다. 그는 “고덕천은 주민들의 일상과 맞닿아 있는 소중한 생활하천으로, 깨끗한 환경을 유지하기 위
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서울시는 안전하고 배려심 있는 러닝 문화를 조성하기 위해 ▲좁은 길에서는 한 줄이나 소그룹으로 달리기 ▲쓰레기는 스스로 처리하기 ▲큰 소리나 음악 자제하기 등을 당부하는 ‘매너 있는 서울 러닝’ 캠페인을 실시하고 있다.
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지방자치단체들이 러닝 크루 활동에 제한을 가한 이유는?