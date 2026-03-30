불법체류·무면허 외국인, 교통사고 내고 도주…1명 중상·4명 경상

경찰, 구속 상태로 검찰 송치 예정
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서울신문DB
불법 체류자인 외국인 남성이 무면허 상태에서 운전을 하다가 교통사고를 내 5명을 다치게 하고 도주했으나 경찰에 붙잡혔다.
30일 법조계에 따르면 인천 서부경찰서는 최근 특정범죄가중처벌법상 도주치상과 도로교통법상 무면허운전 혐의로 베트남 국적 20대 남성 A씨를 구속했다.
A씨는 지난달 28일 오후 11시 25분쯤 인천 서구 한 교차로에서 지인의 승용차를 몰다가 다른 차량 2대를 들이받아 5명을 다치게 한 뒤 달아난 혐의다.
그는 당시 신호를 위반해 직진하던 중 맞은편에서 좌회전하던 차량을 잇따라 들이받은 것으로 조사됐다. 이 사고로 피해 차량에 타고 있던 50대 남성 1명은 중상을, 4명은 경상을 입었다.
경찰은 폐쇠회로(CC)TV 영상 분석과 차적 조회 등을 토대로 A씨 신원을 특정하고 지난 9일 서구의 한 건설 현장에서 A씨를 검거했다.
조사 결과 A씨는 무면허에다 불법 체류 상태였던 것으로 확인됐다. A씨는 “이번 사고로 강제 송환되는 것이 두려워 도주했다”고 경찰에 진술한 것으로 알려졌다.
경찰은 A씨를 구속 상태로 검찰에 송치할 예정이다.
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