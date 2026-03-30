건강하게 나이 드는 서울 만든다…2032년까지 여가 플랫폼 124곳

권역별 활력충전 센터·도보 생활권 충전소 조성
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서울시가 30일 발표한 ‘활력충전 프로젝트’로 2032년까지 조성 예정인 주요 거점별 ‘활력충전 센터’. 서울시 제공
서울 어르신들의 여가생활이 달라진다. 서울시가 젊어진 노년 세대들이 여가부터 건강관리까지 한 곳에서 해결하도록 돕는 여가 플랫폼 조성 계획 ‘활력충전 프로젝트’를 30일 발표했다.
활력충전 프로젝트는 2032년까지 2024억원을 투입해 어르신 통합여가시설인 ‘활력충전 센터’와 도보 생활권 내 소규모 생활밀착형 시설인 ‘우리동네 활력충전소’를 조성하는 사업이다.
시는 2032년까지 활력충전 센터(8곳)와 활력충전소(116곳) 총 124곳을 세울 예정이다. 1만㎡ 규모로 조성될 센터는 건강을 챙기고 문화와 학습활동까지 할 수 있는 대규모 복합여가시설이다. 시민들은 인문학 강의·와인클래스 등 교양·취미 강좌부터 스크린 파크골프 등을 즐길 수 있는 스포츠 시설, 인공지능(AI) 코칭피트니스까지 다양한 콘텐츠를 체험할 수 있다. 시는 1호점인 2027년 금천구 G밸리 교학사 부지 착공을 시작으로 도심·동북·서북·서남·동남 등 주요 권역에 센터를 확충할 계획이다.
걸어서 10분 내 찾을 수 있는 충전소는 서울시민 누구나 이용할 수 있는 소규모 여가시설이다. 시는 복지관, 유휴 치안센터, 도서관 등 지역 공공시설을 활용해 올해 25곳을 시작으로 2030년까지 116곳을 확충한다. 충전소에서는 건강관리, 문화향유 등 지역 수요를 반영한 프로그램을 운영한다. 커뮤니티 공간도 만들어 주민들이 자연스럽게 소통할 수 있는 사랑방으로 만든다. 시는 중구·성동·성북·도봉·관악·강남구 종합사회복지관을 리모델링해 올 상반기 중 6곳 우선 개관을 목표로 한다.
시는 평일 낮 시간대 어르신들에게 최대 50%의 할인 혜택을 제공하는 민간 시설 ‘시니어동행상점’도 운영한다. 시니어 동행상점은 당구장·탁구장·요가학원 등 인기 있는 민간 여가시설을 평일 낮 시간대에 이용하면 할인 혜택을 제공하는 방식이다.
채수지 서울시의원, 장애·경계선지능 학생 ‘학교폭력 조력인’ 지원 조례 본회의 통과
서울시의회 채수지 의원(국민의힘, 양천1)이 대표 발의한 ‘서울시교육청 학교폭력 예방 및 대책에 관한 조례 일부개정조례안’이 제334회 임시회 본회의를 통과했다. 이번 개정안은 학교폭력 사안 처리 과정에서 의사소통에 어려움을 겪는 장애 학생과 경계선 지능 학생이 전문가의 도움을 받아 자신의 입장을 온전히 대변할 수 있도록 조력인 지원의 행정적·재정적 근거를 마련한 것이 핵심이다. 채 의원은 지난해 제333회 정례회 행정사무감사에서 일반 학교 내 장애 학생 대상 학교폭력 신고가 매년 증가 추세(2023년 84건 → 2025년 9월 기준 125건)임을 지적하며, 장애 특성이 고려되지 않은 현행 심의 체계의 한계를 강하게 비판한 바 있다. 당시 그는 “장애 학생은 사건 상황을 설명하거나 피해를 입증하는 데 한계가 있음에도 전문가 조력이 부족해 진술 및 보호의 공백이 발생하고 있다”며 제도적 보완을 촉구했다. 이번에 통과된 개정안은 이러한 현장의 목소리를 즉각적으로 입법화한 후속 조치다. 주요 내용으로는 ▲‘경계선 지능 학생’ 및 ‘심의위원회’ 용어 정의 신설 ▲학교폭력 조사·상담·심의 시 전문가의 의견 진술 조력을 받을 수 있는 지원 규정(안 제13조의2) 신
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오세훈 서울시장은 이날 오전 서초 시니어플라자를 찾아 10여개 시니어 관련 단체 관계자들의 의견을 듣고 “서울 모든 어르신이 건강과 활력을 찾고 행복감을 느끼며 사회와 소통할 수 있도록 시가 앞장서 서울을 세계 최고의 건강한 고령친화도시로 만들겠다”고 말했다.
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