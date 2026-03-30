건강하게 나이 드는 서울 만든다…2032년까지 여가 플랫폼 124곳

권역별 활력충전 센터·도보 생활권 충전소 조성

이미지 확대 서울시가 30일 발표한 ‘활력충전 프로젝트’로 2032년까지 조성 예정인 주요 거점별 ‘활력충전 센터’. 서울시 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울시가 30일 발표한 ‘활력충전 프로젝트’로 2032년까지 조성 예정인 주요 거점별 ‘활력충전 센터’. 서울시 제공

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서울 어르신들의 여가생활이 달라진다. 서울시가 젊어진 노년 세대들이 여가부터 건강관리까지 한 곳에서 해결하도록 돕는 여가 플랫폼 조성 계획 ‘활력충전 프로젝트’를 30일 발표했다.활력충전 프로젝트는 2032년까지 2024억원을 투입해 어르신 통합여가시설인 ‘활력충전 센터’와 도보 생활권 내 소규모 생활밀착형 시설인 ‘우리동네 활력충전소’를 조성하는 사업이다.시는 2032년까지 활력충전 센터(8곳)와 활력충전소(116곳) 총 124곳을 세울 예정이다. 1만㎡ 규모로 조성될 센터는 건강을 챙기고 문화와 학습활동까지 할 수 있는 대규모 복합여가시설이다. 시민들은 인문학 강의·와인클래스 등 교양·취미 강좌부터 스크린 파크골프 등을 즐길 수 있는 스포츠 시설, 인공지능(AI) 코칭피트니스까지 다양한 콘텐츠를 체험할 수 있다. 시는 1호점인 2027년 금천구 G밸리 교학사 부지 착공을 시작으로 도심·동북·서북·서남·동남 등 주요 권역에 센터를 확충할 계획이다.걸어서 10분 내 찾을 수 있는 충전소는 서울시민 누구나 이용할 수 있는 소규모 여가시설이다. 시는 복지관, 유휴 치안센터, 도서관 등 지역 공공시설을 활용해 올해 25곳을 시작으로 2030년까지 116곳을 확충한다. 충전소에서는 건강관리, 문화향유 등 지역 수요를 반영한 프로그램을 운영한다. 커뮤니티 공간도 만들어 주민들이 자연스럽게 소통할 수 있는 사랑방으로 만든다. 시는 중구·성동·성북·도봉·관악·강남구 종합사회복지관을 리모델링해 올 상반기 중 6곳 우선 개관을 목표로 한다.시는 평일 낮 시간대 어르신들에게 최대 50%의 할인 혜택을 제공하는 민간 시설 ‘시니어동행상점’도 운영한다. 시니어 동행상점은 당구장·탁구장·요가학원 등 인기 있는 민간 여가시설을 평일 낮 시간대에 이용하면 할인 혜택을 제공하는 방식이다.오세훈 서울시장은 이날 오전 서초 시니어플라자를 찾아 10여개 시니어 관련 단체 관계자들의 의견을 듣고 “서울 모든 어르신이 건강과 활력을 찾고 행복감을 느끼며 사회와 소통할 수 있도록 시가 앞장서 서울을 세계 최고의 건강한 고령친화도시로 만들겠다”고 말했다.