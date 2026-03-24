태안 해상풍력 추진 본격화… 집적화단지 지정

충남 태안 서쪽 1.4GW 규모
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보령 해상풍력 발전단지 조감도. 보령시
충남 태안 서쪽 해역에 조성되는 1.4GW 규모 해상풍력 단지가 ‘순풍’을 타고 있다. 충남도와 태안군은 석탄화력발전소 폐지에 따른 지역 경제 위기를 해상풍력으로 돌파한다는 계획이다.
기후에너지환경부는 태안 서쪽 237.07㎢ 면적 해상에 조성되는 3개 해상풍력 단지를 집적화단지로 조건부 지정한다고 24일 밝혔다.
3개 단지의 조성 규모는 태안해상 500㎿, 서해해상 495㎿, 태안가의 400㎿ 등 총 1.395GW에 달한다. 태안화력은 10기의 발전기 중 지난해 1호기를 시작으로 2037년까지 8기가 단계적으로 가동을 종료할 예정이다. 2047년까지는 남은 2기의 발전기도 운전을 멈춘다.
다만 지정과 함께 ‘군 작전에 영향을 주지 않는지 등을 관계기관과 협의하고 보완 조치를 이행한다’는 조건이 붙었다. 앞서 지난 16일 보령 인근 해역 7곳의 해상풍력 집적화 단지 지정때와 같은 조건이다.
재생에너지 집적화 단지는 지자체가 입지를 발굴한 뒤 민관협의회를 통해 수용성을 확보하고 발전사업을 추진하는 구역이다. 단지 지정 시 재생에너지 공급인증서(REC) 우대 가중치가 최대 0.1 부여돼 수익성이 높아지는 효과가 있다.
봉양순 서울시의원, 노원소방서 식당 증축 기여 공로패 수상
서울시의회 봉양순 의원(더불어민주당, 노원3)이 지난 20일 노원소방서에서 열린 식당 증축 준공식에서 근무환경 개선에 기여한 공로로 공로패를 받았다. 이날 준공식은 노원소방서 본서 2층 식당 증축 공사 완료를 기념해 마련된 자리로, 소방공무원과 의용소방대, 기타 관계자 등이 참석한 가운데 사업 경과보고와 기념행사 순으로 진행됐다. 노원소방서 식당 증축 사업은 장시간 교대근무와 긴급출동이 반복되는 소방공무원의 근무 특성을 고려해 추진된 것으로, 보다 넓고 쾌적한 식사 공간과 휴식 환경을 제공하는 데 중점을 두고 조성됐다. 개선된 시설은 위생과 동선, 이용 편의성을 고려해 설계돼 직원들의 만족도와 사기 진작에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대를 모으고 있다. 봉 의원은 해당 사업 추진을 위해 2025년 서울시 예산 6억 2000만원을 확보하며 노원소방서 근무환경 개선의 재정적 기반 마련에 기여했다. 특히 현장 중심의 의견을 반영해 실질적인 개선이 이뤄질 수 있도록 사업 추진 과정 전반을 지속적으로 챙겨왔다. 봉 의원은 “소방공무원은 시민의 생명과 안전을 지키는 최일선에 있는 만큼, 안정적인 근무환경과 휴식 여건이 반드시 뒷받침되어야 한다”라며 “작은
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정부는 앞으로 해상풍력 단지 조성을 지방정부가 주도하는 집적화단지가 아닌 계획입지 체계로 개편한다. 계획입지는 정부가 수용성·군작전성을 해소하고 사업자가 발전기 구축 및 운영에 집중하도록 하는 제도다. 기후부 관계자는 “지방정부가 주도하는 집적화단지 신규 지정은 사실상 이번이 마지막”이라고 밝혔다.
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