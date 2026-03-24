태안 해상풍력 추진 본격화… 집적화단지 지정

충남 태안 서쪽 1.4GW 규모

이미지 확대 보령 해상풍력 발전단지 조감도. 보령시 닫기 이미지 확대 보기 보령 해상풍력 발전단지 조감도. 보령시

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충남 태안 서쪽 해역에 조성되는 1.4GW 규모 해상풍력 단지가 ‘순풍’을 타고 있다. 충남도와 태안군은 석탄화력발전소 폐지에 따른 지역 경제 위기를 해상풍력으로 돌파한다는 계획이다.기후에너지환경부는 태안 서쪽 237.07㎢ 면적 해상에 조성되는 3개 해상풍력 단지를 집적화단지로 조건부 지정한다고 24일 밝혔다.3개 단지의 조성 규모는 태안해상 500㎿, 서해해상 495㎿, 태안가의 400㎿ 등 총 1.395GW에 달한다. 태안화력은 10기의 발전기 중 지난해 1호기를 시작으로 2037년까지 8기가 단계적으로 가동을 종료할 예정이다. 2047년까지는 남은 2기의 발전기도 운전을 멈춘다.다만 지정과 함께 ‘군 작전에 영향을 주지 않는지 등을 관계기관과 협의하고 보완 조치를 이행한다’는 조건이 붙었다. 앞서 지난 16일 보령 인근 해역 7곳의 해상풍력 집적화 단지 지정때와 같은 조건이다.재생에너지 집적화 단지는 지자체가 입지를 발굴한 뒤 민관협의회를 통해 수용성을 확보하고 발전사업을 추진하는 구역이다. 단지 지정 시 재생에너지 공급인증서(REC) 우대 가중치가 최대 0.1 부여돼 수익성이 높아지는 효과가 있다.정부는 앞으로 해상풍력 단지 조성을 지방정부가 주도하는 집적화단지가 아닌 계획입지 체계로 개편한다. 계획입지는 정부가 수용성·군작전성을 해소하고 사업자가 발전기 구축 및 운영에 집중하도록 하는 제도다. 기후부 관계자는 “지방정부가 주도하는 집적화단지 신규 지정은 사실상 이번이 마지막”이라고 밝혔다.