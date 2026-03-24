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‘3명 사망’ 풍력발전기, 설계수명 20년 넘겨… 영덕군 ‘전면 철거’ 추진

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2026-03-24 10:40
수정 2026-03-24 11:00
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24일 오전 경북 영덕군 영덕읍 풍력발전기가 까맣게 탄 채 서 있다. 영덕 연합뉴스
24일 오전 경북 영덕군 영덕읍 풍력발전기가 까맣게 탄 채 서 있다. 영덕 연합뉴스


정비 작업 중 화재로 3명의 사망자가 발생한 경북 영덕 풍력발전단지 내 풍력발전기에 대한 전면 철거가 추진된다.

김광열 군수는 24일 “지은 지 20년이 지나서 낡았고 계속 사고가 난 만큼 철거를 추진하려고 한다”며 “영덕군이 권한은 없지만 기후에너지부 등 정부에 건의할 방침”이라고 밝혔다.

영덕군 등에 따르면 지난 23일 불이 난 풍력발전기를 포함해 영덕풍력발전단지 내 풍력발전기 24기는 2005년 준공돼 설계수명 20년을 넘겼다.

설계수명은 설계 단계에서 정상적인 운전이 가능하다고 보장하는 기간이다. 유지보수나 환경 등에 따라 설비 수명이 달라질 수 있어 설계수명이 지났다고 해서 설비를 교체해야 한다거나 철거해야 한다는 규정은 없다.

다만 최근 사고가 잇따르면서 전면 철거 카드를 꺼내든 것이다. 지난 23일 오후 1시 11분쯤 영덕읍 창포리 풍력발전단지 내 풍력발전기 19호기에서 불이 나 발전기에 올라가서 수리하던 작업자 3명이 지상 출입구와 추락한 블레이드(날개)에서 숨진 채 발견됐다. 지난달 2일에는 가동 중이던 풍력발전기 21호기의 블레이드(날개) 파손에 따른 타워구조물(기둥) 꺾임 사고가 났다.

이번 사고와 관련해 경찰은 작업에 관여한 시공·정비업체 등 관계자 전반을 대상으로 안전 수칙 준수 여부와 관리 책임 구도 등을 들여다보고 있다.

영덕풍력발전 운영사는 사고가 난 2기 외에 이미 2기를 철거했다. 군은 사고가 난 2기를 포함해 남은 22기의 발전기 철거를 건의할 방침이다.

김 군수는 “언제까지 가동할 수 있다는 규정은 없지만 이번 사고로 더는 유지하기 어렵지 않나 생각한다”고 했다.
영덕 김형엽 기자
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