서울소방, ‘몸짱소방관 달력’ 판매수익·기부금 6500만원 기부

누적 기부금 12억 5000만원
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홍영근(가운데) 서울소방재난본부장이 지난 18일 열린 ‘2026년 몸짱소방관 희망나눔 달력 기부금 전달식’에서 관계자들과 기념 촬영을 하고 있다. 서울시 제공
서울시 소방재난본부는 이달 18일 ‘몸짱소방관 희망나눔 달력’의 판매 수익금과 기부금 총 6500만원을 화상환자 지원기관 한림화상재단에 전달했다고 20일 밝혔다.
올해 달력은 현직 소방관 12명과 배강우 사진작가의 재능기부에 GS리테일의 제작비 지원과 판매 협력 등 사회공헌이 더해져 제작됐다. 달력은 탁상형과 벽걸이형 두 종류로 제작돼 지난해 11월부터 5000부 이상 판매됐다. 달력 판매 수익금에 LG트윈스 등 민간기업의 기부금을 더해 화상환자 지원기관인 한림화상재단에 전해졌다.
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2026년도 몸짱달력. 서울시 제공
소방재난본부는 2015년부터 12년 동안 달력을 제작해 판매 수익을 기부하고 있다. 12년 동안 전달한 판매 수익금과 기부금은 누적 12억 5000만원에 달한다. 경제적 어려움을 겪는 중증 화상환자 302명이 치료비를 지원받았다.
이민석 서울시의원 “아현1구역 정비구역 지정 환영”
서울시의회 이민석 의원(국민의힘, 마포1)이 지난 19일 서울시 도시계획위원회 수권분과위원회에서 ‘아현1구역 주택정비형 공공재개발사업 정비계획 결정 및 정비구역 지정(안)’이 수정 가결된 것에 대해 환영의 뜻을 밝혔다. 이번 결정으로 마포구 아현동 699번지 일대 아현1구역은 최고 35층, 총 3476세대 규모의 대단지 명품 주거지로 탈바꿈하게 된다. 아현1구역은 그간 복잡한 공유지분 관계와 가파른 경사지 등 열악한 여건으로 인해 사업 추진에 난항을 겪어왔다. 이 의원은 시의원 후보 시절부터 아현1구역 주민들을 만나 어려움을 경청하며 사업 정상화를 위해 꾸준히 노력을 기울여 왔다. 특히 주택공간위원회 위원으로서 2023년과 2025년 두 차례에 걸쳐 SH공사 사장을 직접 현장으로 불러 주민들의 목소리를 전달하는 등 공공시행자인 SH공사가 적극적으로 사업에 임하도록 독려했다. 또한 그는 도계위 상정 일정을 면밀히 챙기는 등 사업 추진이 지연되지 않도록 서울시 유관 부서와 긴밀히 협의해온 것으로 알려졌다. 이 의원은 “오랜 기간 아현1구역의 변화를 위해 함께 뛰었던 만큼, 이번 구역 지정 소식이 무엇보다 기쁘고 감회가 새롭다”라며 “어려운 환경 속에서도
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홍영근 서울소방재난본부장은 “화상환자 치료비 지원에 따뜻한 마음을 모아주신 시민 여러분과 재단, 민간기업, 그리고 소방대원들께 깊이 감사드린다”며 “서울소방은 시민의 안전을 지키는 본연의 역할과 함께 나눔과 동행의 문화가 확산할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
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서울소방재난본부가 12년간 전달한 총 기부금액은?