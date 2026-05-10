“곧 답변 들을 것” 트럼프 기대에도 이란 ‘무응답’…‘폭격’ 사진으로 압박

트럼프, 8일 답변 기대했지만 이란 무응답

SNS에 AI 이미지 올리며 압박 이어가

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 9일(현지시간) 자신의 소셜미디어에 올린 이미지. 트루스소셜 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 9일(현지시간) 자신의 소셜미디어에 올린 이미지. 트루스소셜

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도널드 트럼프 미국 대통령이 미국의 종전 제안에 대한 이란의 답변을 8일(현지시간) 밤에 받을 것으로 기대한다고 밝혔지만, 하루가 지난 9일 오후까지도 이란의 공식 답변을 받지 못했다.최근 호르무즈 해협에서 무력 충돌이 잇따라 발생했음에도 미국과 이란은 휴전이 여전히 유지되고 있다는 입장을 보이며 협상을 이어가고 있다.트럼프 대통령은 이날 프랑스 언론과의 인터뷰에서 “이란의 답변이 곧 나올 것으로 기대한다”고 거듭 밝힌 것으로 전해졌다.프랑스 LCI 방송 기자 마고 하다드는 자신의 소셜미디어(SNS) 계정을 통해 트럼프 대통령이 이날 자신과의 통화에서 이란으로부터 “곧 소식을 들을 것으로 매우 예상한다”고 말했다고 전했다.또 트럼프 대통령은 “여전히 이란이 미국과의 평화 합의 타결을 매우 간절히 원하고 있다”고 말했다고 이 기자는 덧붙였다.미국의 제안에는 이란의 핵농축 활동 일시 중단, 이란에 대한 미국의 제재 및 자산 동결 일부 해제, 호르무즈 해협에 대한 양국의 상호 봉쇄 해제 등 14개 조항이 담긴 것으로 알려졌다.이에 대해 이란은 공식 입장을 내놓지 않고 있다. 지난 6일 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인이 이란 반관영 ISNA 통신 인터뷰에서 “이란은 미국의 계획과 제안을 여전히 검토 중”이라고 답한 것이 전부다.트럼프 대통령은 14~15일로 예정된 중국 방문을 앞두고 종전 협상 타결을 시도하고 있다. 그는 지난 6일 “이란은 핵무기를 가져선 안 되고 가지지 않을 것이다. 그들도 다른 여러 사항과 함께 이 점에 동의했다”고 장담했지만 이란은 현재까지 답변을 내놓지 않고 있다.트럼프 대통령은 이런 상황에 대한 별다른 입장 발표 없이 이날 이란을 압박하는 이미지를 트루스소셜에 올렸다.그는 ‘이란 해군’이라는 제목으로 이란 군함들이 해저에 가라앉은 모습이 담긴 인공지능(AI)으로 생성한 것으로 추정되는 이미지를 게시했다. 또한 이란 드론이 바다로 추락하는 모습을 나비에 빗댄 이미지와 함께 “드론들이 나비처럼 떨어지고 있다”는 문구도 올렸다. 이는 이란을 향한 압박 수위를 올리려는 의도로 협상 타결이 되지 않을 경우 다시 공세에 나설 수 있음을 시사한 것으로 해석된다.뉴욕타임스에 따르면 현재 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 약 1600척의 선박이 페르시아만에 갇혀 있다. 미 중부사령부는 지난달 13일 이후 이날까지 미 해군이 이란 항구를 오가는 상선 58척을 차단해 되돌려보냈다고 밝혔다. 미군 명령을 따르지 않는 선박 4척은 무력화 조치했다. 다만 미국은 여전히 휴전은 계속되고 있다는 입장이다.미국과 이란의 종전 협상이 교착 상태에 빠진 가운데 이날 마코 루비오 미 국무장관이 카타르 총리를 만나 협상 상황을 논의했다. 악시오스는 이날 루비오 장관이 플로리다주 마이애미에서 모하메드 빈 압둘라흐만 알타니 카타르 총리를 만났다고 전하며 “이번 회의는 전쟁 종식을 위한 MOU 체결 방안에 초점을 맞췄다”고 보도했다.