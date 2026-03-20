[속보] 대전 문평동 공장 화재 44명 부상… 중상 20명

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보] 대전 문평동 공장 화재 44명 부상… 중상 20명

강주리 기자
강주리 기자
입력 2026-03-20 15:31
수정 2026-03-20 15:34
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
문평동 화재 진압하는 소방
문평동 화재 진압하는 소방 소방당국이 20일 오후 대전 대덕구 문평동 자동차 부품공장에서 발생한 화재를 진압하고 있다.대전 뉴시스


이미지 확대
대전 문평동 자동차부품공장 화재
대전 문평동 자동차부품공장 화재 20일 오후 1시 17분쯤 대전시 대덕구 문평동의 자동차부품공장에서 화재가 발생해 소방당국이 진화하고 있다. 대전 뉴시스


소방청은 20일 오후 1시 17분쯤 대전 대덕구 문평동의 한 자동차 부품제조 공장에서 발생한 사고와 관련 피해자가 44명으로 늘었다고 밝혔다. 이 가운데 중상자는 20명, 경상자는 24명이다.

앞서 소방청은 오후 1시 26분 소방대응 1단계 발령에 이어 5분 뒤 소방대응 2단계, 오후 1시 53분 다수 인명피해가 발생할 우려에 따라 국가소방동원령을 발령했다. 현장에는 소방관 219명과 소방펌프차 등 소방 장비 90대가 출동해 있다. 화재 원인은 아직 밝혀지지 않았다.

세종 강주리 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이번 사고 피해자 중 중상자는 몇 명인가?
관련기사
더보기
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로