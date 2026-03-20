평생교육이용권 1인당 35만원 지원… 울산시, 올해 저소득층 등 2404명에 선정

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
울산시청.
울산시는 저소득층, 중장년, 노인, 장애인 등을 대상으로 평생교육 수강료를 지원하는 ‘평생교육이용권 지원 사업’을 한다고 20일 밝혔다.
이용권 대상자로 선정되면 평생교육 강좌 수강료와 교재비로 사용할 수 있는 35만원이 포인트로 지급된다.
대상자는 포인트로 67개 사용 기관의 온·오프라인 강의를 수강할 수 있다. 사용 기관은 평생교육이용권 홈페이지에서 확인할 수 있다.
시는 올해 2404명을 선정해 평생교육이용권을 지원한다.
1차 지원 대상자는 울산에 주소를 둔 19세 이상 기초생활수급자, 차상위 계층, 등록 장애인이다. 1차 신청 접수는 25일부터 4월 17일까지 평생교육이용권 홈페이지와 정부24에서 할 수 있다.
대상자는 내달 확정되며, 이용권은 4월 말부터 10월까지 사용할 수 있다.
시는 노인, 디지털 관련 평생교육 수강 희망자, 지역 특화 대상자 등을 대상으로 하는 2차 지원도 5월부터 순차적으로 추진할 계획이다. 시 관계자는 “전 세대에 걸쳐 학습 기회를 보장하고 사회적 배려 계층의 교육권을 실질적으로 확대해 교육격차를 해소하겠다”고 밝혔다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
평생교육이용권으로 지원받을 수 있는 포인트는?