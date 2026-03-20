전남 장성 북쪽 18km 규모 2.4 지진 발생…‘집이 흔들린다’ 신고 2건

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

전남 장성 북쪽 18km 규모 2.4 지진 발생…‘집이 흔들린다’ 신고 2건

임형주 기자
입력 2026-03-20 07:47
수정 2026-03-20 07:47
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

기상청 “전남 장성 북쪽서 규모 2.4 지진 발생”
장성서 ‘집이 흔들린다’ 신고 2건…큰 피해 없어

이미지 확대
20일 0시51분51초 전남 장성군 북쪽 18㎞ 지역에서 규모 2.4 지진이 발생했다. (기상청 제공)
20일 0시51분51초 전남 장성군 북쪽 18㎞ 지역에서 규모 2.4 지진이 발생했다. (기상청 제공)


20일 0시 51분 51초 전남 장성군 북쪽 18km 지역에서 규모 2.4의 지진이 발생했다.

기상청과 전남소방본부에 따르면 이날 발생한 지진으로 집이 흔들리는 것 같다며 2건의 신고가 접수됐다. 신고자들은 지진의 진동으로 “주택이 흔들렸다”며 소방 등에 안전성 등을 문의했으며 확인 결과 특별한 이상은 없었다.

지진 진원지는 북위 35.46도, 동경 126.81도, 발생 깊이는 7km로 측정됐으며 지진계에 기록된 최대진도는 전남 Ⅳ(4), 전북 Ⅲ(3), 광주 Ⅰ(1)다.

장성군은 “지진으로 인한 진동을 느낄 수 있다”며 주의 문자메시지를 발송했다.

임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
장성군 지진의 규모는 얼마였는가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로