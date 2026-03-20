전남 장성 북쪽 18km 규모 2.4 지진 발생…‘집이 흔들린다’ 신고 2건

기상청 “전남 장성 북쪽서 규모 2.4 지진 발생”

장성서 ‘집이 흔들린다’ 신고 2건…큰 피해 없어

이미지 확대 20일 0시51분51초 전남 장성군 북쪽 18㎞ 지역에서 규모 2.4 지진이 발생했다. (기상청 제공) 닫기 이미지 확대 보기 20일 0시51분51초 전남 장성군 북쪽 18㎞ 지역에서 규모 2.4 지진이 발생했다. (기상청 제공)

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20일 0시 51분 51초 전남 장성군 북쪽 18km 지역에서 규모 2.4의 지진이 발생했다.기상청과 전남소방본부에 따르면 이날 발생한 지진으로 집이 흔들리는 것 같다며 2건의 신고가 접수됐다. 신고자들은 지진의 진동으로 “주택이 흔들렸다”며 소방 등에 안전성 등을 문의했으며 확인 결과 특별한 이상은 없었다.지진 진원지는 북위 35.46도, 동경 126.81도, 발생 깊이는 7km로 측정됐으며 지진계에 기록된 최대진도는 전남 Ⅳ(4), 전북 Ⅲ(3), 광주 Ⅰ(1)다.장성군은 “지진으로 인한 진동을 느낄 수 있다”며 주의 문자메시지를 발송했다.