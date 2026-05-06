“쯔양 덕에 매출 역주행” 활짝 웃은 ‘이 기업’…쯔양 만나더니 ‘깜짝’ 근황

세줄 요약 창립 50주년을 맞은 웅진식품이 먹방 크리에이터 쯔양과 손잡고 초록매실 스페셜 패키지를 선보였다. 쯔양의 꾸준한 방송 노출로 초록매실은 매출 역주행을 했고, 2021년 판매량은 2018년보다 88% 늘었다. 웅진식품, 쯔양 협업 스페셜 패키지 출시

초록매실 방송 노출로 매출 역주행 확인

한정 수량·최대 44% 할인 판매 진행

이미지 확대 웅진식품이 인기 먹방 크리에이터 ‘쯔양’과의 협업 콘텐츠를 공개하고 이를 기념한 스페셜 패키지를 선보였다. 유튜브 채널 ‘tzuyang쯔양’ 영상 캡처 닫기 이미지 확대 보기 웅진식품이 인기 먹방 크리에이터 ‘쯔양’과의 협업 콘텐츠를 공개하고 이를 기념한 스페셜 패키지를 선보였다. 유튜브 채널 ‘tzuyang쯔양’ 영상 캡처

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창립 50주년을 맞은 웅진식품이 구독자 1300만명의 먹방 크리에이터 ‘쯔양’과 협업한 스페셜 패키지를 선보였다. 쯔양은 평소 웅진식품의 ‘초록매실’ 팬으로 알려졌다.최근 쯔양은 자신의 유튜브 채널에 ‘초록매실에서 드디어 연락이..?!’라는 제목의 영상을 올리고 웅진식품 공장을 견학하는 모습을 공개했다.쯔양은 “2018년도 말에 처음 방송을 시작하면서 초록매실을 먹기 시작했다. ‘저’ 하면 ‘초록매실’을 떠올리시는 분들이 많다”며 “감사하게도 이렇게 불러주셔서 웅진식품 공장에 왔다”고 밝혔다.웅진식품 직원들은 쯔양의 방문을 박수치며 환대했다. 웅진식품 관계자는 “초록매실 나온 지가 한참 오래됐다. 매출이 조금 처졌었는데 방송에서 많이 어필을 해주셔서 역주행을 하고 있다”고 밝혔다.실제로 쯔양은 방송에서 음식을 먹으며 큰 컵에 ‘초록매실’ 1.5L짜리 제품을 따라서 마시는 모습을 지속해서 보여 화제를 모은 바 있다. 이는 간접광고(PPL)나 협찬과는 무관하다는 게 웅진식품 측 설명이다. 지속적인 방송 노출 덕에 2021년 초록매실 판매량은 쯔양이 유명해지기 전인 2018년보다 88% 증가하기도 했다.쯔양 덕에 매출에 날개를 단 웅진식품은 ‘쯔양 PICK’ 스페셜 패키지도 한정 출시하기로 했다. 패키지는 ‘초록매실 제로’와 ‘티즐 제로 자몽블랙티’ 각 12입으로 구성되며 최대 44% 할인된 가격에 한정 수량 판매한다.