‘전남·광주행정통합팀’ 3000만원·‘검찰청 폐지팀’ 2000만원… 정부 특별포상금 쐈다

행안부, 직원들에 정부 특별포상금 총 8000만원 수여

이미지 확대 2026년 제1차 특별성과포상금 수여식 윤호중 행정안전부 장관이 19일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 2026년 제1차 특별성과포상금 수여식을 마친 뒤 발언하고 있다. 행정안전부 제공 닫기 이미지 확대 보기 2026년 제1차 특별성과포상금 수여식 윤호중 행정안전부 장관이 19일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 2026년 제1차 특별성과포상금 수여식을 마친 뒤 발언하고 있다. 행정안전부 제공

이미지 확대 2026년 제1차 특별성과포상금 수여식 윤호중 행정안전부 장관이 19일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 2026년 제1차 특별성과포상금 수여식을 마친 뒤 단체 기념 촬영하고 있다. 행정안전부 제공 닫기 이미지 확대 보기 2026년 제1차 특별성과포상금 수여식 윤호중 행정안전부 장관이 19일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 2026년 제1차 특별성과포상금 수여식을 마친 뒤 단체 기념 촬영하고 있다. 행정안전부 제공

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행정안전부가 전남·광주행정통합특별시 출범에 기여한 부내 ‘전남·광주 행정통합 추진’팀 공무원 11명에게 3000만원의 특별포상금을 지급했다. 검찰청을 폐지하고 기획재정부를 기획예산처와 재정경제부로 분리시킨 정부조직개편팀(7명)에도 2000만원의 특별포상금을 내렸다.행안부는 19일 정부서울청사에서 “대한민국 행정을 바꾼 5개 팀”이라며 공무원 5개 팀·29명에 대해 ‘2026년 제1차 특별성과포상금’ 총 8000만원을 수여했다고 밝혔다.특별성과포상제도는 이재명 대통령이 “탁월한 성과를 낸 공무원에 대해 파격적 보상이 이뤄지도록 하라”는 지시에 따라 도입됐다고 행안부는 설명했다. 공직사회에 혁신적인 성과 창출 문화가 조성되도록 상응하는 보상을 하라는 취지다.특별포상금을 받은 팀은 각각 행정통합과 정부조직개편, 디지털서비스, 재난관리, 지역균형발전 분야다.‘전남·광주 행정통합 추진’팀(11명)은 가장 많은 3000만원의 포상금을 받았다. 행안부는 “이해관계자의 견해 차이와 촉박한 일정 등 어려운 여건 속에도 관계기관 의견 조율과 국회 입법 절차를 신속히 추진해 민선 9기 광역지방정부 첫 통합 사례인 ‘전남광주통합특별시’ 출범을 끌어냈다”고 포상 배경을 설명했다.집권 여당인 더불어민주당이 강력히 추진했던 검찰청 폐지와 기재부 분리 개편을 담당했던 ‘새 정부 국정철학 구현 정부조직개편(7명)’팀은 두 번째로 많은 2000만원의 포상금을 받았다. 행안부는 “새 정부 출범과 함께 국민 주권정부의 국정 목표를 뒷받침하고 핵심 국정과제를 추진할 정부조직 체계와 기반을 마련했다”고 선정 배경을 밝혔다. 예산 심사를 담당하는 기획예산처 장관에는 이재명 정부 출범 후 국정 비전을 설계한 국정기획위원회 국정기획분과위원장과 정부조직개편팀장을 맡았던 박홍근 민주당 의원이 후보자로 이름을 올린 상태다.‘AI 국민비서 서비스 개시’팀(3명)에는 네이버, 카카오 등 민간 플랫폼과 벽을 허물고 협력해 대화만으로도 100여 종의 서류 발급과 1200여 개 공공시설 예약을 가능하게 만든 공로를 인정받아 1000만원의 포상금이 주어졌다.‘산불에 범정부 총력 대응체계 구축’팀(4명)은 ‘산불진화자원 협의회’를 최초로 구성하고 산불 헬기와 진화 인력을 대폭 확대 투입해 주불 진화 시간을 기존의 3분의 1 수준(98분→30분)으로 크게 단축한 공로로 1000만원을 받았다. 행안부는 “올해 산불 횟수는 지난해보다 증가했지만 인명 피해는 단 한 명도 발생하지 않았다”고 강조했다.‘고향사랑기부제 활성화’팀(4명)은 고향사랑기부 민간 플랫폼 연계와 세액공제율 상향 등을 통해 제도 시행 3년 만에 지난해 기준 기부액 1515억원이라는 역대 최고 실적을 기록해 1000만원의 포상을 받았다.윤호중 행안부 장관은 이날 정부서울청사에서 직접 포상금을 수여하고, 포상 공무원들에게 공로패를 전달했다. 행안부 관계자는 “특별성과 포상제도가 공무원들이 혁신적이고 도전적으로 일하도록 공직문화를 바꿀 것”이라며 “연중 수시로 파격 포상해 국민 행복 행정을 적극 추진할 예정”이라고 말했다.이번 행안부 포상에 대한 조직 안팎의 부처 공무원들의 시선은 엇갈렸다. 12·3 계엄 부역자를 색출해 징계한다며 공무원들을 줄줄이 조사했던 게 엊그제 같은데 이번에는 ‘화끈한’ 포상으로 공무원들을 길들이기 하는 게 아니냐는 지적이다. 일종의 ‘채찍과 당근’ 전략을 편다는 게 공무원들의 판단이다.한 사회부처 공무원은 “대구·경북 통합 등 여당이 소극적인 행정체제 개편은 진행하지 않으면서 자신들이 원하는 결과물을 낸 공무원들에게는 포상을 하는 게 ‘공무원 길들이기’가 아니겠냐”고 말했다. 한 과장급 공무원은 “정책은 연속성과 일관성도 중요한데 정권에 따라 정책의 부침도 심한 상황에서 이런 식의 공무원 평가 방식이 적정한지 잘 모르겠다”며 씁쓸해했다.