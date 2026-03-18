“불길 뚫고 진압·수색”… 충남, 무인 소방 로봇 ‘단비’ 현장 배치한다

이미지 확대 ‘무인 소방 로봇’ 시연회가 열리고 있다. 도 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘무인 소방 로봇’ 시연회가 열리고 있다. 도 제공

이미지 확대 충남도 소방본부가 운용하는 ‘무인 소방 로봇’. 도 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남도 소방본부가 운용하는 ‘무인 소방 로봇’. 도 제공

이미지 확대 시연회 참석자들이 ‘무인 소방 로봇’ 과 기념사진을 촬영하고 있다. 도 제공 닫기 이미지 확대 보기 시연회 참석자들이 ‘무인 소방 로봇’ 과 기념사진을 촬영하고 있다. 도 제공

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충남도가 무선 조종으로 화재 진압과 인명 수색 작전을 펼 수 있는 ‘무인 소방 로봇’을 현장에 배치하고 가동에 들어갔다.도 소방본부는 18일 청양의 충청소방학교에서 무인 소방 로봇 시연회를 개최했다.무인 소방 로봇은 소방청과 현대차그룹이 체결한 협약을 바탕으로 현대로템 다목적 전동화 무인 차량인 ‘에이치알(HR)-셰르파’를 개조한 4대 중 1대다.3대는 중앙119구조본부와 경기소방본부가 보유 중이다.전차를 축소한 모양의 무인 소방 로봇은 폭 2.1m, 길이 3.4m, 높이 1.9m에 중량은 2.3t이다.방수 거리는 50m 이상이며, 1회 충전 시 5시간 동안 운용할 수 있다. 1대당 가격은 약 24억원이다.무인 소방 로봇에는 800℃에 달하는 고온에도 버틸 수 있도록 차량 외부에 분무 시스템과 특수 타이어가 장착됐다.5대의 카메라와 4대의 레이다, 3대의 라이다 등을 통해 육안 식별이 불가능한 짙은 연기 속에서도 발화 지점이나 구조 대상자를 찾을 수 있다.장비에는 소방대원 등이 탑승하지 않고 무선으로 원격 조종한다.도 소방본부는 전 직원 공모를 통해 무인 소방 로봇 이름을 ‘단비’로 정하고, 이날 로봇 본체에 명판을 부착했다.성호선 도 소방본부장은 “각종 재난 현장에서 무인 소방 로봇을 활용, 재난 대응 체계를 강화해 나아가겠다”고 말했다.무인 소방 로봇은 아산에 위치한 119특수대응단에 배치된다.