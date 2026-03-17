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[포토] 이재명 대통령, 신임 경찰관들과 악수

입력 2026-03-17 15:41
수정 2026-03-17 15:43
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이재명 대통령은 17일 신임 경찰 합동 임용식에 참석해 새 출발을 하는 경찰 공무원들을 격려했다.

이 대통령은 이날 오후 충남 아산 경찰대학에서 ‘초일류 안전 강국을 위한 힘찬 도약’이라는 슬로건 아래 열린 임용식에 부인 김혜경 여사와 함께 참석했다.

이 대통령과 김 여사 모두 파란 계열의 정장과 재킷을 맞춰 입었다. 경찰 제복을 상징하는 파란색을 활용해 존중과 축하의 의미를 전달하기 위해 특별히 준비한 것으로 전해졌다.

이 대통령은 성적 우수자들에게 상장과 메달을, 임용 대표자들에게 계급장을 직접 수여했다. 한 경찰관은 이 대통령과 악수하며 “믿고 의지할 수 있는 경찰이 되겠다”고 큰 목소리로 다짐하기도 했다.

임용식 마지막 순서로 기념 촬영을 하면서 신임 경찰관들은 머리 위로 모자를 던지는 세리머니를 선보였다.

이 대통령과 김 여사는 활짝 웃으며 박수로 화답했다.

이 대통령은 행사장을 떠나며 주변의 경찰관들과 일일이 악수하면서 “축하한다”고 격려했다.

이날 임용되는 경찰은 42기 경찰대학생 93명, 74기 경위 공개채용자 50명, 변호사 경력경쟁 채용자 10명 등 총 153명이다.
온라인뉴스부
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