한양대, 창업기업 모집… 최대 1.5억원 ‘통 큰 지원’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

한양대, 창업기업 모집… 최대 1.5억원 ‘통 큰 지원’

유승혁 기자
유승혁 기자
입력 2026-03-16 10:21
수정 2026-03-16 10:21
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


한양대학교가 ‘2026년 창업중심대학’ 사업의 일환으로 유망 스타트업 68개사를 모집한다고 16일 밝혔다.

지원 대상은 예비창업자 및 업력 7년 이내 기업이다. 선정 시 최대 1.5억원(평균 7000만원~5000만원)의 사업화 자금이 지원된다. 특히 ‘지역기반’ 유형의 60%를 만 39세 이하 청년으로 배정해 역동적인 창업 생태계를 구축할 방침이다.

올해 한양대는 AI·바이오·이차전지·지능형 로봇 등 4대 전략 기술 기업을 집중 육성한다. 선정 기업은 한양대의 글로벌 네트워크를 활용한 투자유치와 오픈이노베이션 등 스케일업 프로그램에 참여하게 된다. 대학 실험실 기술 기반의 ‘실험실 특화형’ 기업 10개사도 별도 선발해 맞춤형 성장을 돕는다.

류창완 한양대 창업지원단장은 “예비 창업부터 글로벌 진출까지 전 주기를 지원하겠다”며 “해외 현지 액셀러레이터와 공동 프로그램을 통해 스타트업 성장을 적극 견인할 것”이라고 밝혔다.

접수는 23일 오후 4시까지 K-스타트업 누리집에서 가능하며, 주관기관을 ‘한양대학교’로 선택하면 된다. 한양대는 최근 창업성과 부문 전국 1위를 차지하며 국내 최고 창업 선도 대학으로 평가받고 있다.
유승혁 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
한양대가 모집하는 유망 스타트업은 총 몇 개사인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로