[포토] 폭설 내린 대관령

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

13일 동해안을 제외한 전국이 대체로 맑은 가운데 전남 내륙을 중심으로 일교차가 15도 안팎으로 크겠다.전날부터 우리나라는 중국 동북부에서 동해 북부 해상으로 이동하는 고기압 영향권에 놓인 상태다.이에 태백산맥 서쪽은 대체로 맑은 반면 강원 산지와 동해안에는 고기압 가장자리를 타고 불어 드는 북동풍에 전날부터 비구름대가 만들어져 있다. 대기 상층에 찬 공기를 동반한 기압골은 비구름대 발달을 부추겼다.상층 기압골이 동쪽으로 빠져나가고 북동풍도 덜 유입되면서 이날 오후에는 강원 산지와 동해안 눈비도 멎겠다.이날 아침 내륙을 중심으로 기온이 영하로 내려갔다.낮 최고기온은 전국적으로 7도에서 14도 사이에 분포하겠다.이날은 전남 내륙, 14일은 전국 내륙, 15일은 경상 내륙을 중심으로 낮과 밤 기온 차가 15도 안팎으로 크게 벌어질 전망이다.