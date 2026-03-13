직원들에게 “흉기로 찌르겠다” 야구방망이로 위협까지 한 업체 대표…노동부 특별감독

방금 들어온 뉴스

직원들에게 “흉기로 찌르겠다” 야구방망이로 위협까지 한 업체 대표…노동부 특별감독

김우진 기자
김우진 기자
입력 2026-03-13 11:52
수정 2026-03-13 12:02
직원들이 함께 있는 사무실에서 야구방망이를 휘두르는 등 위협을 가했다고 전해진 서울 소재 신재생 에너지 기업 대표에 대해 고용노동부가 특별감독에 착수했다.

노동부는 13일 서울고용노동청 광역노동기준감독과와 서울관악지청 노동기준감독과가 합동 감독팀을 구성해 감독관 8명이 감독에 착수했다고 밝혔다. 해당 기업 대표는 사무실 서랍에 테이프를 휘감은 흉기를 보관하면서 직원들에게 “흉기로 찌르겠다” 등 발언을 했다고 전해진다.

노동부는 이번 사업장 감독을 통해 근로기준법상 폭행의 금지 위반 및 직장 내 괴롭힘 여부 등을 중점적으로 살피고 임금체불, 근로시간 등 노동관계법 전반에 대해 집중 점검할 예정이다.

김영훈 노동부 장관은 “현재 다수의 피해가 의심되는 만큼 이번 특별감독을 통해 철저하게 진상을 규명하겠다”며 “향후에도 이런 유사사례가 재발하지 않도록 무관용의 원칙으로 엄정 조치하겠다”고 강조했다.

세종 김우진 기자
