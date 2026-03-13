근무시간에 이삿짐 나르기?…의성군 간부 ‘직원 동원’ 의혹 감사

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

근무시간에 이삿짐 나르기?…의성군 간부 ‘직원 동원’ 의혹 감사

김상화 기자
입력 2026-03-13 10:09
수정 2026-03-13 10:09
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


경북 의성군은 근무 시간 중 부하 직원들을 동원해 개인 이삿짐을 나르게 했다는 의혹을 받는 간부 공무원에 대해 감사에 착수했다고 13일 밝혔다.

의성군 소속 A 국장은 지난달 27일 자신의 주거지를 이사하면서 부서 직원 3명을 불러 냉장고, 장롱, 침대 등 이삿짐 운반을 하게 했다는 의혹을 받고 있다.

군 감사실은 그가 이 과정에 연차나 반차 등 별도의 복무 결재 없이 근무지를 이탈했다는 의혹도 확인하고 있다.

A 국장은 “근무 시간에 잠시 나간 것은 맞지만 직원들이 자발적으로 도와준 것”이라며 강제 동원은 아니었다는 취지로 해명한 것으로 전해졌다.

군 관계자는 “조사 결과 사실로 확인될 경우 인사위원회 회부 등 관련 규정에 따라 조치할 방침”이라고 밝혔다.
의성 김상화 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
A 국장이 의혹을 받고 있는 행위는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로