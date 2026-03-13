근무시간에 이삿짐 나르기?…의성군 간부 ‘직원 동원’ 의혹 감사

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북 의성군은 근무 시간 중 부하 직원들을 동원해 개인 이삿짐을 나르게 했다는 의혹을 받는 간부 공무원에 대해 감사에 착수했다고 13일 밝혔다.의성군 소속 A 국장은 지난달 27일 자신의 주거지를 이사하면서 부서 직원 3명을 불러 냉장고, 장롱, 침대 등 이삿짐 운반을 하게 했다는 의혹을 받고 있다.군 감사실은 그가 이 과정에 연차나 반차 등 별도의 복무 결재 없이 근무지를 이탈했다는 의혹도 확인하고 있다.A 국장은 “근무 시간에 잠시 나간 것은 맞지만 직원들이 자발적으로 도와준 것”이라며 강제 동원은 아니었다는 취지로 해명한 것으로 전해졌다.군 관계자는 “조사 결과 사실로 확인될 경우 인사위원회 회부 등 관련 규정에 따라 조치할 방침”이라고 밝혔다.