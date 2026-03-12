야구부 코치가 고등학교 선수들과 음주?…광주교육청 조사 착수

방금 들어온 뉴스

야구부 코치가 고등학교 선수들과 음주?…광주교육청 조사 착수

하승연 기자
입력 2026-03-12 14:26
수정 2026-03-12 14:27
야구 관련 이미지. 기사와 직접 관련 없음. 아이클릭아트
야구 관련 이미지. 기사와 직접 관련 없음. 아이클릭아트


광주의 한 고등학교 야구부 코치들이 학생 선수들과 함께 술을 마셨다는 의혹이 제기돼 교육당국이 조사에 나섰다.

11일 광주시교육청 등에 따르면 광주 A고 야구부 코치들이 동계 훈련 기간 숙소에서 술을 마시던 중 선수들을 불러 함께 음주했다는 신고가 최근 교육당국에 접수됐다.

해당 운동부는 지난 겨울 전남 지역 한 곳에서 훈련했으며 신고 내용은 이 훈련기간 코치들이 일부 학생 선수를 불러 함께 술을 마셨다는 내용인 것으로 알려졌다.

교육청의 서면 조사 결과 전지훈련 중 학생들의 음주 행위가 있었다는 사실은 확인됐으나 어떤 코치가 음주에 가담했는지는 특정되지 않았다. 학교 측은 경찰에 아동학대 의혹으로 수사를 의뢰했다.

시교육청 관계자는 “음주 여부를 가리기 쉽지 않아 학교 측이 일단 경찰에 신고했다”며 “조사 결과에 따라 후속 조치를 판단할 예정이며 다른 학교 운동부들의 선수 관리 상황도 별도로 점검하겠다”고 밝혔다.
하승연 기자
