[포토] 꽃망울 터뜨린 산수유꽃

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

목요일인 12일은 중부지방과 전라권에 가끔 구름이 많고, 강원영동과 경상권, 제주도는 대체로 흐리겠다.오전부터 강원동해안·산지와 경북동해안·북동산지, 부산·울산·경남동부내륙에 비가 내리고, 강원동해안·산지와 경북북동산지에는 비 또는 눈이 내리겠다.오후부터 저녁 사이에는 충북, 전라동부, 그 밖의 경상권에 비가 내리는 곳이 있겠다.예상 강수량은 강원동해안·산지와 경북동해안·북동산지 5∼20㎜, 부산·울산 5∼10㎜, 충북과 전남동부·전북동부, 대구·경북내륙·경남은 5㎜ 안팎이다.강원산지에는 5∼15㎝의 눈이 쌓이겠다.아침 최저기온은 -3∼5도, 낮 최고기온은 8∼13도로 예보됐다.미세먼지 농도는 서울·인천·경기남부·충청권·호남권·제주권은 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’으로 예상된다. 경기북부·강원영서·영남권은 오전에 ‘나쁨’ 수준을 보이겠다.