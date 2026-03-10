‘경우의 수’ 뚫고 8강 진출했는데…“한국인 최악” 악플 테러, 무슨 일?

WBC 조별리그 탈락에…분노한 대만 팬들

“일부러 삼진당했네” 문보경 SNS에 악플

'가자! 마이애미로!' 9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 최종전 대한민국과 호주의 경기. 호주를 꺾고 8강 진출을 확정한 한국 대표팀이 기뻐하며 기념촬영을 하고 있다. 2026.3.9 연합뉴스

한국 야구, 17년 만에 WBC 8강 결선 라운드 진출 9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 최종전 대한민국과 호주의 경기. 호주를 꺾고 8강 진출을 확정한 한국 대표팀이 기뻐하고 있다. 2026.3.9 연합뉴스

WBC 8강 진출에 환호하는 문보경 9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 최종전 대한민국과 호주의 경기. 호주를 꺾고 8강 진출을 확정한 한국 문보경이 기뻐하고 있다. 2026.3.9 연합뉴스

한국 야구 대표팀이 '경우의 수'를 이겨내고 2009년 대회 이후 17년 만에 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 2라운드(8강) 진출에 성공한 가운데, 득실점 차이에서 밀려 탈락한 대만의 누리꾼들이 한국 선수의 소셜미디어(SNS)에 악성 댓글을 달아 논란이 일고 있다. 문보경 인스타그램

한국 야구 대표팀이 ‘경우의 수’를 이겨내고 2009년 대회 이후 17년 만에 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 2라운드(8강) 진출에 성공한 가운데, 득실점 차에서 밀려 탈락한 대만 누리꾼들이 한국 선수의 소셜미디어(SNS)에 악성 댓글을 달아 논란이 일고 있다.한국은 9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 4차전 호주와의 경기에서 7-2로 극적으로 이겼다. 5-0, 6-1, 7-2 승리로 요약되는 ‘2실점 이하 5점 차 이상’ 승리의 마지노선을 사수한 기적 같은 결과였다. 이 승리로 한국은 같은 2승 2패의 대만, 호주를 제치고 최소 실점률에서 앞서며 조 2위로 8강에 올랐다. 2009년 대회 준우승 이후 17년 만의 8강 진출이다.일본, 대만에 연달아 패해 1승 2패로 몰렸던 한국은 이날 승리로 대만, 호주와 함께 2승 2패로 동률을 이뤘다. 이때는 성적이 같은 팀 간 경기를 기준으로 ▲승자승 ▲아웃카운트당 최소 실점 ▲아웃카운트당 최소 자책점 등의 순서로 최종 순위를 가린다.세 팀이 서로 물고 물리며 1승 1패씩을 기록했기 때문에 승자승은 의미가 없었다. 다만 한국이 조 2위로 8강행 티켓을 받기 위해서는 호주를 2점 이하로 묶으면서 5점 차 이상 승리를 거둬야 했다.특히 문보경은 5타수 3안타 1홈런 4타점의 맹타를 휘두르며 타선을 이끌었다. 특히 0-0으로 맞선 2회 초 LG 트윈스 동료이기도 한 라클란 웰스를 상대로 선제 2점 아치를 그린 뒤 더그아웃을 향해 2016 리우데자네이루 올림픽 펜싱 금메달리스트 박상영을 연상케 하는 “할 수 있다”를 포효해 명장면을 탄생시켰다.조별리그에서만 타율 0.538, 2홈런, 11타점, OPS(출루율+장타율) 1.779라는 게임 같은 성적을 낸 문보경은 2009년 대회에서 김태균이 세운 한국 타자 단일 WBC 최다 타점(11개)과 벌써 어깨를 나란히 했다.이러한 상황에 황당하게도 대만 누리꾼들의 비난의 화살은 문보경에게 향했다. 만약 한국이 8점, 호주가 3점을 내면 실점률에서 가장 앞선 대만이 8강에 진출할 수 있었기 때문이다. 조별리그 탈락이 확정된 대만 대표팀은 일본 도쿄 나리타공항을 통해 대만 타이베이로 귀국할 예정이다.일부 대만 누리꾼들은 문보경의 마지막 타석을 두고 “일부러 삼진을 당한 것 아니냐”, “고의 삼진으로 대만을 떨어뜨렸다”고 주장했으며, “한국인들은 쓸모없다”, “한국은 형편없는 나라”, “8강 가봤자 곧 탈락할 것” 등의 비난 댓글도 잇따랐다.대만 입장에서는 아쉬울 수도 있는 부분이지만, 선 넘은 악성 댓글에 국내 누리꾼들은 싸늘한 반응을 보였다. 국내 누리꾼들은 “자기가 잘해서 이길 생각을 해야지 우리한테 왜 난리냐”, “어이가 없다”, “누가 점수 못 내라고 했나”, “문보경 최고다. 멋있다” 등의 반응을 보이고 있다.