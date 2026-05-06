마지막 어린이날 ‘잠실 더비’… 엘린이가 웃었다

어린이날 전 구장 매진 역대 6번째

이미지 확대 프로야구 두산 베어스와 LG 트윈스 선수들이 5일 서울 송파구 잠실야구장에서 2026 KBO리그 경기를 앞두고 국민의례를 하고 있다. 이날 두 팀은 올해 말 철거를 앞둔 잠실구장에서의 마지막 어린이날 맞대결을 펼쳤다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 프로야구 두산 베어스와 LG 트윈스 선수들이 5일 서울 송파구 잠실야구장에서 2026 KBO리그 경기를 앞두고 국민의례를 하고 있다. 이날 두 팀은 올해 말 철거를 앞둔 잠실구장에서의 마지막 어린이날 맞대결을 펼쳤다.

뉴스1

이미지 확대 인기 애니메이션 캐릭터 뽀로로(왼쪽)와 패티가 5일 어린이날을 맞아 경기 수원 케이티 위즈 파크에서 열린 롯데 자이언츠와 kt 위즈의 경기에서 각각 시구와 시타를 하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 인기 애니메이션 캐릭터 뽀로로(왼쪽)와 패티가 5일 어린이날을 맞아 경기 수원 케이티 위즈 파크에서 열린 롯데 자이언츠와 kt 위즈의 경기에서 각각 시구와 시타를 하고 있다.

연합뉴스

2026-05-06 B6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

LG 트윈스와 두산 베어스의 마지막 어린이날 잠실구장 더비에서 엘린이(LG 어린이팬)가 웃었다. ‘어린이에게 꿈과 희망을’이라는 슬로건과 함께 1982년 출범한 프로야구는 5일 어린이날을 맞아 수많은 어린이팬에게 특별한 추억을 선사했다.LG는 이날 서울 잠실구장에서 두산을 상대로 선발 라클란 웰스의 5이닝 1실점 호투와 7회말 박해민의 역전 1타점 적시타에 힘입어 2-1로 승리했다. 잠실구장은 서울시의 ‘서울 스포츠·MICE 파크’ 조성 사업에 따라 올 시즌이 끝나면 철거해 이번이 마지막 잠실구장 어린이날 대결이었다.LG와 두산의 어린이날 경기는 1996년 처음 성사된 후 30년 역사를 이어온 전통의 맞대결이다. 한국야구위원회(KBO)는 2년마다 어린이날 홈경기가 열리게 일정을 짜는데 잠실구장은 두 팀이 공동으로 사용하다 보니 해마다 무조건 열렸다. 어린이날 잠실구장에서 이기겠다는 두 팀의 자존심 대결은 마지막인 이날까지도 치열하게 펼쳐졌다.이날 시구자로 LG 포수 박동원의 딸 박채이(4)양이 나섰다. 그러나 박양은 만원 관중의 함성에 울음을 터뜨렸고 엄마까지 급하게 나와 달래봤지만 울음을 그치지 않았다. 결국 시구는 박동원의 아내가 대신했다.잠실구장에 2만 3750명의 만원 관중이 들어찬 것을 비롯해 이날 프로야구 5경기가 전부 매진됐다. 어린이날 전 구장 매진은 11년 만이자 역대 여섯 번째, 10개 구단 체제에서는 역대 두 번째다. 총 10만 9950명이 야구장을 찾았는데 이는 2016년(11만 4085명) 이후 역대 두 번째로 많다.KIA 타이거즈는 한화 이글스와 난타전 끝에 3개의 홈런포를 앞세워 12-7로 승리했다. KIA의 슈퍼스타 김도영은 시즌 12호 홈런으로 KIA 어린이 팬들을 열광하게 했다. 이 승리로 KIA는 단독 5위가 됐다.‘어린이들의 대통령’ 뽀로로가 시구자로 나선 kt 위즈와 롯데 자이언츠의 맞대결에서는 8회말 권동진의 역전 1타점 적시타가 터진 홈팀 kt가 5-4로 이겼다. 4연승을 달린 롯데의 연승 행진도 멈췄다. 삼성 라이온즈는 안방에서 키움 히어로즈를 11-1로 대파하며 삼린이들에게 행복한 추억을 선사했다.앞서 4경기가 홈팀의 승리로 끝났지만 SSG 랜더스는 NC 다이노스와 연장 접전 끝에 7-7 무승부를 기록하며 아쉬움을 남겼다. 2028년 청라돔 시대를 여는 SSG도 이날 열린 경기가 인천 SSG 랜더스 필드에서 치른 마지막 어린이날 경기였다.