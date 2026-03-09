전주-김제 통합 급부상, 전북지사·전주시장 선거판 요동칠 전망

김제시의회가 주도적으로 통합 추진 촉구 성명

이원택 의원, 서백현 시의장 등 통합 활동 돌입

통합 추진에 전북지사, 전주시장 선거판 요동

전주시의회도 깊이 공감한다고 찬성 입장 발표

전주, 새만금 수변도시, 바다와 항구낀 도시로 발돋움

김제시의회가 전주-김제 통합 촉구 추진 성명을 발표했다. 김제시의회 제공

전북 전주-완주 통합 논의가 첨예한 찬반대립으로 사실상 무산된 상황에 ‘전주-김제 통합’이 급부상하면서 지역사회의 관심이 집중되고 있다. 통합 추진이 구체화하고 통합 시장 선출 절차가 진행되면 전북지사와 전주시장 선거판이 요동칠 것으로 전망된다.김제시의회는 9일 ‘상생발전의 미래를 위한 김제시·전주시 통합 조속추진 촉구 성명서’를 발표했다.시의회는 이날 성명서를 통해 전북권의 인구 감소·산업 공동화·고령화·청년층 유출 등 소멸과 저발전의 복합 위기를 극복하기 위한 필수 조건으로 김제시와 전주시의 지체 없는 통합을 강력히 촉구했다.통합 추진의 이유로는 ▲경쟁력 강화를 통한 지역생존 ▲전북권 상생의 새로운 성장동력 확보 ▲통합을 통해 명분과 실리를 모두 챙길 수 있는 절호의 기회라는 입장이다.시의회는 김제·전주 통합이 중복 투자와 행정력 낭비를 제거하고 전북권 상생발전의 거점도시를 만드는 첫 단추가 될 것이라고 밝혔다. 두 도시로 이어지는 대경제권 실현을 통해 전북이 새로운 성장엔진을 가동하는 큰 그림의 시작이 될 것이라는 점을 강조했다.서백현 의장은 “시민들의 자발적이고 일치된 힘이야말로 우리 앞의 장벽을 뚫고 나아가 마침내 승리할 수 있는 강력하고 유일한 열쇠”라며 “향후 구성될 통합추진위를 통해 시민의 뜻을 한데 모아가고, 합 성공을 위한 탄탄한 로드맵이 마련되길 희망한다.”고 말했다.전주시의회도 이날 김제시의회의 ‘김제·전주 행정통합’ 제안에 대해 지역의 발전적 미래를 위한 결단이라며 환영의 뜻을 나타냈다.전주시의회는 이날 입장문을 통해 “우리 지역이 직면한 인구 감소와 지방소멸 위기, 급격한 산업 구조 변화라는 엄중한 현실 속에서 지역의 생존과 새로운 활로를 모색하려는 고민에 깊이 공감한다”고 밝혔다.시의회는 “현재 대구·경북을 비롯해 이웃인 전남과 광주광역시가 이미 통합특별시 출범을 위한 실무작업에 착수했다”며 “우리 지역도 김제와 전주가 하나가 돼 더 크고 원대한 꿈의 실현을 위해 하루라도 빨리 나서야 할 때”라고 강조했다.다만, 행정통합이 주민의 삶에 직결되는 중대한 사안인 만큼 어느 한쪽의 일방적인 논리가 아닌 상생의 가치를 바탕으로 세밀하게 접근해야 한다며 통합 논의의 중심에는 언제나 양 도시 시민의 행복과 권익이 있어야 한다고 밝혔다.전주-김제가 통합되면 새만금 수변도시와 서해를 낀 인구 70만 이상의 대도시가 출범해 전북발전에 새로운 중심이 형성될 전망이다. 김제시 관할인 2호 방조제는 새만금 신항과 인접해있어 전주시의 발전에 획기적인 전기를 맞을 것으로 기대된다.앞서 ‘김제·전주 상생통합 추진위원회’는 지난 7일 지평선문화축제발전소에서 이원택 국회의원, 서백현 김제시의회 의장 등 지역 정·관계 주요 인사들과 사회단체장들이 대거 참석한 가운데 통합 관련 의견 청취 간담회를 갖고 공식적인 활동에 돌입했다.이건식·배준식 공동추진위원장은 인사말을 통해 “나중은 없다. 지금 이 기회의 창을 놓치면 김제의 목소리를 낼 기회는 영영 사라질 것”이라며, “시민이 주인이 되어 전주와의 상생을 당당하게 요구하고 김제의 실익을 챙기겠다”고 강조했다.이날 간담회에서는 “왜 지금인가“에 대한 답으로 ▲인근 도시들의 메가시티화에 대응하는 ‘골든타임’ 확보 ▲시민의 행복권을 최우선으로 하는 ‘시민의 명령’ 이행 ▲협상 과정에서의 ‘주도권 확보’를 3대 당위성으로 제시했다.