경북 경주서 청소년 태권도 유망주 열전…“세계대회 국가대표 선발”

전국 태권도 유망주 중 국가대표를 가리는 선발전이 경북 경주에서 열렸다.경주시는 지난 5일부터 경주실내체육관에서 ‘타슈켄트 2026 세계태권도청소년선수권대회 국가대표 선발전’을 개최했다고 9일 밝혔다.이번 대회는 2026 세계태권도청소년선수권대회에 출전할 대한민국 국가대표 선수를 선발하기 위해 열렸다. 전국 중·고등학교 태권도 선수와 지도자, 심판 등 관계자 약 1000여 명이 참가해 열띤 경쟁을 펼쳤다. 대회는 체급별 토너먼트 방식의 개인전 겨루기 경기로 진행됐으며, 전국 189개 학교에서 참가해 한국 태권도의 미래를 이끌 유망주들이 기량을 겨루는 무대가 됐다.시는 이번 전국 규모 태권도 대회 개최를 통해 태권도 유망주 발굴과 육성에 기여하고, 스포츠 도시로서의 위상을 한층 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 또한 전국 각지에서 선수단과 학부모, 관계자 등이 경주를 방문해 숙박·음식점 등 지역 상권 이용이 늘어 지역경제 활성화와 관광 홍보에도 긍정적인 영향을 미칠 전망이다.주낙영 경주시장은 “올해 경주에서는 화랑대기 전국 유소년 축구대회, 대통령기 검도선수권대회, 대통령기 탁구대회, 경주국제마라톤대회 등 다양한 전국대회를 유치·개최했다”며 “스포츠 명품도시로서의 위상을 높이고 지역경제 활성화를 위한 스포츠 산업 육성에 최선을 다하겠다”고 말했다.