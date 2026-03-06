민주당 전남광주특별시장 경선, ‘시민배심원’ 도입 안한다

민주당, “배심원제 여러차례 있었지만 여전히 불안한 요소있어”

의결권 없는 정책배심원제 도입 결정…정책검증에 주력 ‘적절’

예비경선 100% 당원투표 방식…본경선 당원 50%+국민 50%

본경선때 과반 없으면 결선…“공천까지는 한 달 정도 걸릴 것”

이미지 확대 6일 전남 영광농협에서 더불어민주당 현장 최고위원회의가 열리고 있다. 연합뉴스 제공 닫기 이미지 확대 보기 6일 전남 영광농협에서 더불어민주당 현장 최고위원회의가 열리고 있다. 연합뉴스 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

더불어민주당이 6·3 지방선거 전남·광주통합특별시장 후보 경선에서 시민공천배심원제를 실시하지 않기로 했다. 시민배심원제는 아직까지 불안요소가 있다는 이유에서다. 대신 의결권 없는 정책배심원제도를 도입, 각 후보들의 정책을 충분히 검증한다는 방침이다.조승래 민주당 사무총장은 6일 전남 영광군에서 열린 현장 최고위원회의 직후 기자들과 만나 “전남광주특별시장 예비경선을 100% 당원 경선으로 치르고, 5명으로 압축한 본경선은 당원 50%·국민참여(여론조사) 50% 방식으로 진행하기로 결정했다”고 발표했다.앞서 공천관리위원회가 최고위에 제안했던 ‘시민공천배심원제’에 대해서는 “당헌·당규에 있는 경선 방식이지만 여러 차례 시도되는 과정에서 여전히 불안정하다는 의견이 있다”며 “(배심원들에게)표결권을 주는 것보다는 정책검증에 주력하도록 하는 것이 현재로서 적절하다”고 설명했다.조 사무총장은 “불안 요소가 있는 시민공천배심원제보다는 경선 기간 동안 차분하게 검증하고 토론하며 판단하는 시간을 갖는 것이 훨씬 좋겠다는 것이 최고위 판단”이라며 “정책 검증을 중심으로 통합의 가치를 제대로 주도할 리더를 뽑는 것이 중요하다”고 덧붙였다.정책배심원 운영방안에 대해 “정책패널로 이해하면 될 것”이라며 “표결권은 없으며, 권역별 순회토론과 연설회 과정에서 각 후보들에게 분야별 또는 지역별로 현안이나 정책·비전이 무엇인지 질문을 하는 내용으로 운영방안을 마련할 계획”이라고 밝혔다.본경선 기간에는 전남·광주통합특별시를 광주를 포함한 북부와 동부·서부 등 3개 권역으로 나눠 합동연설회와 토론회를 진행하고, 본경선에서 과반 득표자가 나오지 않으면 결선투표를 실시하기로 했다.이와 관련, 민주당은 권역별 순회 일정과 진행 순서를 추첨 등을 통해 결정하고, 순회 투표 방식 대신 순회 연설과 토론을 중심으로 후보 검증 기회를 확대한다는 방침이다.투표 방식은 예비경선의 경우 온라인 당원 투표로 약 이틀간 진행한다. 본경선에서는 온라인 투표와 함께 ARS 인바운드·아웃바운드 방식을 통합해서 진행된다. 안심번호 선거인단 투표도 동시에 병행될 예정이다. 투표 기간은 약 3일로 계획됐다.민주당은 다음 주 초 경선 공고와 후보 등록 절차를 시작한 뒤 약 1주일간 예비경선을 진행한다. 이어 권역별 순회 연설을 진행하는 등 2주에 걸쳐 본경선 기간을 갖고, 본경선에서 과반 득표자가 없을 경우 5~7일간 결선투표를 실시할 예정이다.조 사무총장은 “예비경선과 본경선 합쳐 약 한 달에 걸쳐 경선이 진행된다”며 “이 과정에 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.