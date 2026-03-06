배우 유연석, 모교 세종대 교수 됐다… “현장 경험 후배들에게 전수”

이미지 확대 배우 유연석(본명 안연석)이 모교인 세종대 특임교수로 부임한다. 사진은 세종대 총장실에서 진행된 차담회에 참석한 안연석 교수 모습. 세종대 제공 닫기 이미지 확대 보기 배우 유연석(본명 안연석)이 모교인 세종대 특임교수로 부임한다. 사진은 세종대 총장실에서 진행된 차담회에 참석한 안연석 교수 모습. 세종대 제공

세종대학교는 배우 유연석이 2026학년도 1학기부터 영화예술학과 특임교수로 임용돼 강의를 맡는다고 6일 밝혔다.유연석은 본명인 안연석으로 강단에 서며, 1학기 연기전공 4학년을 대상으로 하는 ‘다중매체연기연구’(Multimedia Performance) 과목을 지도할 예정이다. 이 강좌는 연극·뮤지컬은 물론 영화와 드라마 등 다양한 매체 환경에서 요구되는 배우의 연기 방식과 대응 능력을 다루는 전공 수업이다.세종대 관계자는 “학부부터 대학원까지 모교에서 마친 유연석 배우는 연기력뿐 아니라 성실함과 인성 면에서도 후배들에게 귀감이 되는 인물”이라며 “현역 배우의 생생한 경험이 학생들에게 큰 동기부여가 될 것”이라고 말했다.