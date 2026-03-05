서울변회·기자협회, 법률자문 MOU 체결

이미지 확대 조순열(왼쪽) 서울지방변호사회 회장이 5일 박종현 한국기자협회 회장과 만나 업무협약을 체결하고 있다.

서울지방변호사회가 한국기자협회와 법률 및 언론 분야의 전문성 제고와 상호 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.조순열 서울변회 회장은 5일 한국프레스센터에서 박종현 한국기자협회 회장과 만나 업무협약을 체결했다. 이번 업무협약은 법률 전문가 단체와 언론인 단체가 상호 신뢰와 협력을 바탕으로 각 분야의 전문성을 공유하고, 언론의 공정성과 법률서비스의 공공성을 함께 증진하기 위해 마련됐다.서울변회는 기자협회 회원들이 부당한 압력이나 법적 분쟁의 부담 없이 정론직필에 전념할 수 있도록 법률자문을 지원하고, 기자협회는 법률서비스에 대한 공명정대한 보도와 언론 관련 사업에 대해 협력하기로 했다.특히 급변하는 미디어 환경 속에서 취재ㆍ보도 활동과 관련한 명예훼손, 개인정보보호, 저작권 등 다양한 법적 쟁점에 대해 신속하고 전문적인 자문 체계를 구축함으로써, 언론인의 직무 수행 과정에서 발생할 수 있는 법적 위험을 예방하고 공정하고 책임 있는 보도 환경을 조성할 계획이다.이날 협약식에는 조 회장, 김기원 수석부회장 등 서울변회 임원진과 박 회장, 곽수근 부회장 등 한국기자협회 관계자가 참석했다.