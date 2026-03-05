부산교육청, 유보통합 빠른 안착 위한 전담 인력 확대 배치

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
부산시교육청 전경. 부산시교육청 제공
부산시교육청은 정부 책임형 유보통합의 안정적 추진과 빠른 현장 안착을 위해 전담 인력을 확대 배치했다고 5일 밝혔다.
유보통합 업무는 그동안 11명이 담당했는데, 이달부터 시교육청 유아교육과에 1명, 5개 교육지원청에 1명씩 총 6명을 추가 배치했다. 이에 따라 유보통합 전담 인력이 17명으로 늘어났다.
이번 인력 증원은 시교육청을 중심으로 추진하던 유보통합 업무를 교육지원청까지 확대해 현장 지원 기능을 강화하려는 의도다.
교육지원청은 구·군 단위 영유아 교육, 보육 체계를 보다 자세히 살피고, 보육현장 여건을 신속하게 파악해 지원하는 역할을 한다. 시교육청은 전체적인 보육 관련 사항을 관찰하면서 필요한 사항을 지원하고 지자체와 협력해 유보통합 이관을 추진한다.
시교육청은 이날 5개 교육지원청 유아교육팀장과 유보통합 담당자가 참석하는 ‘교육지원청 단위 유보통합 업무 협의회’도 열었다. 협의회에서는 신규 배치된 담당자의 역할과 업무를 구체화하고 교육부 지침에 따른 유보통합 실행 기반 강화 방안을 논의했다.
박성연 서울시의원, 중랑천 ‘우리동네 수변 예술놀이터’ 기공식 참석
서울시의회 박성연 의원(국민의힘, 광진2)은 지난 4일 광진구 동일로 373 중곡빗물펌프장 일대에서 열린 ‘중랑천(광진구) 수변활력거점 조성사업’ 기공식에 참석했다. 이날 기공식은 박 의원을 비롯해 김병민 서울시 정무부시장, 김경호 광진구청장 및 시·구의원, 관계 공무원과 지역 주민 등이 참석한 가운데 개최됐으며, 개식 선언과 내빈 소개, 사업 경과보고, 인사말씀 및 축사, 시삽 퍼포먼스, 기념촬영 순으로 진행됐다. 이번 사업은 시민이 여가·문화생활을 즐길 수 있는 수변 공간을 조성하기 위해 중곡빗물펌프장 상부 및 일대에 ‘수변 예술놀이터’를 마련하는 사업이다. 북카페와 휴게·공연 공간 등 총 1327㎡ 규모로 조성될 예정이며, 총사업비는 38억 9500만 원(설계비 3억원, 공사비 35억 9500만원)이다. 사업은 2023년 5~6월 설계(제안)공모를 통해 당선작을 선정한 이후 추진됐으며, 2025년 4월부터 12월까지 설계용역을 거쳐 같은 해 12월 공사에 착공했다. 당초 2023년 설계용역에 착수했으나, 펌프장 내 문화시설 설치를 위한 도시계획시설 중복결정과 중곡빗물펌프장 시설용량 증설계획 검토 과정에서 일정이 조정됐다. 이후 2025년 4월 기
서울시의회 바로가기
부산시교육청 관계자는 “이번 전담 인력 배치를 통해 교육·보육의 질을 높이고 보육업무의 단계적 이관을 위한 유보통합 현장 지원을 강화하겠다. 아이들이 더 나은 교육·보육 환경에서 성장할 수 있도록 유보통합을 지속적으로 추진하겠다”라고 밝혔다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
부산시교육청의 유보통합 전담 인력은 몇 명으로 늘었는가?