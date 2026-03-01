충남경찰, 3·1절 폭주·난폭운전 162건 적발

방금 들어온 뉴스

충남경찰, 3·1절 폭주·난폭운전 162건 적발

박승기 기자
박승기 기자
입력 2026-03-01 11:36
수정 2026-03-01 11:36
관계기관 합동 단속…경찰 엄벌 방침

충남경찰청은 1일 천안·아산에서 관계기관과 합동으로 3·1절 폭주·난폭운전에 대한 특별 합동단속을 벌여 162건을 적발했다. 천안 뉴스1
충남경찰청은 1일 천안·아산에서 관계기관과 합동으로 3·1절 폭주·난폭운전에 대한 특별 합동단속을 벌여 162건을 적발했다. 천안 뉴스1


충남 천안과 아산에서 3·1절 폭주·난폭운전이 무더기로 적발됐다.

충남경찰청은 1일 천안·아산에서 관계기관과 합동으로 폭주·난폭운전에 대한 특별 합동단속을 벌여 162건을 적발했다고 밝혔다. 합동 단속은 전날 오후 10시부터 이날 오전 6시까지 교통·지역 경찰과 기동대, 기동순찰대, 암행순찰팀 등 434명의 인력과 147대의 장비를 동원됐다.

단속 결과 신호위반 등에 대한 통고처분이 92건으로 가장 많았고, 음주운전 5건, 무면허 2건, 자동차 관리법 위반 16건, 자동차손해배상 보장법 위반 4건, 수배 3건, 즉결심판 1건, 과태료 5건, 안전기준 위반 16건, 소음기준 초과 18건 등이다.

경찰은 음주·무면허 운전자 및 불법 개조 운전자에 대해서는 형사처분할 방침이며 이외 관계기관에서 적발한 확인서 발행 34건에 대해서도 과태료를 부과하기로 했다.

지난해와 비교해 112 신고 건수는 40건으로 2건 줄었으나 단속 건수는 19.1%(26건) 늘었다.



충남경찰청 관계자는 “3·1절 폭주·난폭 운전자는 증거 수집 자료를 활용해 사후 수사를 거쳐 엄벌하겠다”며 “폭주족의 난폭운전 및 공동 위험 행위 등에 대해 철저히 책임을 물어 폭주 행위를 근절할 방침”이라고 밝혔다.
홍성 박승기 기자
