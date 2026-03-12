신축 공사터에서 100년 전 금화 무더기로 쏟아졌다…항아리에 ‘가득’

이미지 확대 러시아 과학 아카데미 고고학 연구소와 전러시아 역사민족박물관 연구원은 상트페테부르크에서 남동쪽으로 약 420㎞ 떨어진 토르조크시의 한 신축 공사 부지에서 발견된 과거 집터에서 러시아 제국 말기 금화가 가득한 항아리를 발굴했다고 밝혔다. 닫기 이미지 확대 보기 러시아 과학 아카데미 고고학 연구소와 전러시아 역사민족박물관 연구원은 상트페테부르크에서 남동쪽으로 약 420㎞ 떨어진 토르조크시의 한 신축 공사 부지에서 발견된 과거 집터에서 러시아 제국 말기 금화가 가득한 항아리를 발굴했다고 밝혔다.

이미지 확대 러시아 과학 아카데미 고고학 연구소와 전러시아 역사민족박물관 연구원은 상트페테부르크에서 남동쪽으로 약 420㎞ 떨어진 토르조크시의 한 신축 공사 부지에서 발견된 과거 집터에서 러시아 제국 말기 금화가 가득한 항아리를 발굴했다고 밝혔다. 닫기 이미지 확대 보기 러시아 과학 아카데미 고고학 연구소와 전러시아 역사민족박물관 연구원은 상트페테부르크에서 남동쪽으로 약 420㎞ 떨어진 토르조크시의 한 신축 공사 부지에서 발견된 과거 집터에서 러시아 제국 말기 금화가 가득한 항아리를 발굴했다고 밝혔다.

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러시아 북서부의 한 집터 땅속에서 100년 전 금화가 무더기로 발견됐다.러시아 과학 아카데미 고고학 연구소와 전러시아 역사민족박물관 연구원은 상트페테르부르크에서 남동쪽으로 420㎞ 떨어진 토르조크시의 한 신축 공사 부지에서 과거 집터를 발굴했다고 지난 5일 발표했다.발굴팀은 가옥 기초 부분에서 깨진 도자기 항아리가 묻힌 구덩이를 발견했는데, 항아리는 1848~1911년에 주조된 금화 409개로 가득 차 있었다.금화 단위별로 살펴보면 10루블 금화가 387개, 5루블 금화가 10개, 15루블 금화 10개, 7.5루블 금화가 2개였다.이 금화는 1917년 러시아 혁명 이전 마지막 러시아 황제였던 니콜라이 2세 시대에 주조된 것으로 파악됐다.전문가들은 이 보물이 혁명 발발 당시 또는 그 직후에 숨겨진 것으로 봤다. 금화 주인이 나중에 다시 찾아갈 생각으로 묻어놨을 것이란 추정이다.이 지역 기록에 따르면 19세기 후반과 20세기 초반 이곳에는 24가구가 거주했는데, 과거와 현재의 주소가 일치하지 않아 어느 가족이 금화를 숨겼는지는 확인할 수 없었다.발견된 금화의 액면가 총액은 4085루블로, 1916년 당시 환율은 1달러당 6.7루블이었다. 인플레이션을 고려하면 1916년의 610달러는 오늘날 1만 8000달러(약 2657만원)에 해당한다.그러나 90%가 금으로 이뤄진 10루블 동전 1개를 녹여 얻을 수 있는 가치는 거의 1300달러에 달하기 때문에 금화의 가치를 금의 가치로 환산하면 발견된 금화 전체의 가치는 50만 달러(약 7억 3810만원)를 훌쩍 넘을 수 있다.발굴팀은 금화를 비롯해 발견된 유물을 전러시아 역사민족박물관으로 옮길 방침이다.