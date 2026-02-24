[포토] 하얗게 변한 거리

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

화요일인 24일, 전국에 눈비가 내리겠다.경남서부내륙에 많은 눈이 올 것으로 예상돼, 밀양에서 발생한 산불을 진화하는 데 도움 될 것으로 보인다.제주해상에 저기압이 지나가면서 이날 오전부터 대부분 지역에 비와 눈이 오겠다.제주와 전남 도서 지역엔 오전 7시 현재 이미 비가 내리고 있다.오전 중 전국으로 확대된 눈비는 수도권·강원내륙·충청·전북에서 밤까지, 전남과 경상내륙에선 25일 이른 새벽까지, 강원남부동해안·강원남부산지·경상동해안에선 25일 아침까지 이어지겠다.제주는 당분간 강수가 계속될 전망이다.경북 구미·고령·성주·칠곡·김천과 경남 산청·함양·거창·합천에는 대설예비특보가 내려진 상태다. 경북남서내륙과 경남서부내륙을 중심으로 이날 오전과 저녁 사이 습기를 머금어 무거운 습설이 시간당 1∼3㎝씩 쏟아질 때가 있을 것으로 예상되기 때문이다.내륙에선 ‘어는 비’에 도로에 살얼음이 끼는 상황을 유의해야 한다. 온도는 영하지만 얼지 않고 액체인 ‘과냉각수적’ 상태로 내리는 어는 비는 온도가 영하인 지면에 부딪히면 곧바로 얼어 살얼음을 만든다.25일까지 예상 강수량은 제주 20~80㎜, 부산·울산·경남 10~40㎜, 광주·전남·대구·경북남부 5~30㎜, 전북 5~20㎜, 충청·경북중부·경북북부 5~10㎜, 강원동해안·강원산지·울릉도·독도 5㎜ 안팎, 강원중부내륙과 강원남부내륙 5㎜ 미만, 경기남부와 강원북부내륙 1㎜ 안팎, 서울·인천·경기북부 1㎜ 미만이다.예상 적설은 경북남서내륙과 경남서부내륙 3∼8㎝(최고 10㎝ 이상), 강원남부산지·충북·전북동부·대구·경북(남서내륙) 1∼5㎝, 강원중부산지·강원북부산지·강원중부내륙·강원남부내륙·대전·세종·충남·전남(지리산 부근) 1∼3㎝, 경기남부·강원북부내륙·울산·경남중부내륙 1㎝ 안팎, 서울·인천·경기북부 1㎝ 미만이다.남부지방에 25일까지 순간풍속 시속 55㎞(산지는 70㎞) 안팎으로 바람이 거세게 불겠다.제주에는 순간풍속 시속 70㎞(산지는 90㎞) 이상의 강풍이 불 것으로 예상된다.기온은 예년 이맘때와 비슷하거나 약간 낮은 수준이 25일까지 유지되겠다.낮 최고기온은 2∼10도일 것으로 전망된다.