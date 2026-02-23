포항시-경북대, AI 인재 양성으로 산업 고도화…“채용 연계 강화”

이미지 확대 경북대학교 인공지능(AI)·빅데이터 전문가 양성과정 현장. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북대학교 인공지능(AI)·빅데이터 전문가 양성과정 현장. 포항시 제공

경북 포항시가 주력 산업의 인공지능 전환(AX)을 위해 고급 인재 양성에 공을 들이고 있다.포항시는 경북대학교와 ‘K-Digital Training(K-DT) AI·빅데이터 전문가 13기 양성과정’을 운영해 고도의 전문성을 갖춘 고급 인공지능(AI) 인재를 확보해 관련 산업 고도화 핵심 동력으로 육성한다고 23일 밝혔다.고용노동부가 주관하는 K-DT 과정은 첨단산업·디지털 분야 핵심 실무인재 양성을 목적으로 한다. 경북대 데이터융복합연구원이 운영하는 과정은 ‘고성과 K-DT 과정’으로, 지방 훈련기관 가운데 독보적인 성과를 인정받고 있다.13기 모집은 약 3대1의 경쟁률을 기록했으며, 2주간의 사전교육· 코딩 테스트·심층면접을 거쳐 최종 23명이 선발됐다. 선발 인원의 약 78%가 비전공자로, 8월까지 6개월간 총 976시간 교육을 통해 현장에서 즉시 활용 가능한 AI 인재로 육성할 예정이다.이번 기수에서는 타 지역으로 진학·취업했던 포항 출신 청년들이 고향으로 돌아와 교육에 참여하는 ‘인재 유턴’ 현상이 두드러졌다. 포항시와 경북대학교는 수료 후 지역 내 기업과의 채용 연계를 강화해 교육-취업-정착으로 이어지는 선순환 구조를 확립할 계획이다.교육은 AI 기본 이론과 코딩부터 기업 맞춤형 프로젝트까지 전 과정이 실무 중심으로 구성된다. 교육비 전액 무료, 훈련장려금 지급, 경북대학교 총장상 수여 등 다양한 혜택이 제공된다.장상길 포항시장 권한대행은 “글로벌 AI 선도 도시로 도약하는 과정에서 AI 인재 양성은 가장 중요한 기반”이라며 “포항 출신 청년들이 고향으로 돌아와 AI 역량을 갖추고 지역 기업에 정착하는 선순환 구조를 확고히 구축하겠다”고 했다.