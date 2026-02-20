“AI가 못 하는 리더의 안목”… 고려대 ‘아트앤라이프’ 2기 개강

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

고려대학교 미래교육원이 프리미엄 최고위 과정인 ‘아트앤라이프 마스터 클래스’ 2기 수강생을 모집한다고 20일 밝혔다.오는 3월 25일부터 7월 1일까지 진행되는 이번 과정은 ‘AI 시대, 대체 불가능한 리더의 안목’을 핵심 화두로 던진다. 단순한 지식 전달을 넘어 현대미술, 건축, 패션, 미식 등 라이프스타일 전반을 예술적 통찰과 연결하는 데 초점을 맞췄다.이번 2기는 각 분야를 상징하는 정상급 강사진으로 화제를 모으고 있다. 미래학자 송길영 박사와 인지심리학자 김경일 교수가 시대적 통찰을 전하며, MZ세대가 열광하는 아티스트 샘바이펜과 사진작가 조선희가 예술적 영감을 공유한다. 이외에도 유이화 건축가, 김지은 아나운서, 인테리어 디자이너 조희선 교수, 케이옥션 손이천 이사, 미디어 아티스트 노진아 교수 등이 리더들을 위한 다각도의 인사이트를 제공할 예정이다.현장감을 극대화한 ‘프라이빗 필드 트립’도 강화됐다. 미술사학자 이수진 교수와 함께하는 전시 투어, 신종철 셰프의 다이닝 세션, 윤원정 대표의 패션·라이프스타일 세션 등 강의실 밖에서 이뤄지는 체험형 학습이 준비되어 있다.수료생에게는 고려대 총장 및 미래교육원장 공동명의의 수료증이 수여되며, 수료 후에도 끈끈한 동문 커뮤니티 활동을 지원한다. 상세 내용은 고려대학교 미래교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다.