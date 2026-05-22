석탄일 연휴 제주행 ‘북적 북적’… 나흘간 17만명 몰린다

“국내보다 해외 손님 더 늘었다”… 국제선 이용객 54% 급증

항공 좌석난 속 제주행 인기 여전… 평균 탑승률 91% 예상

아도라 매직시티 등 크루즈 5편 입항…1만여명 방문 전망

국내선 공급석 줄었지만 평균 탑승률 91% 예상

중국·대만·일본 노선 회복세… 외국인 관광객 증가 뚜렷

연휴 둘째 날 4만8000명 몰릴 듯… 제주 관광특수 기대

이미지 확대 나흘간의 석가탄신일 연휴 기간 크루즈선 5편이 제주에 입항한다. 중국발 대형 크루즈인 ‘아도라 매직시티’를 포함해 관광객 1만 500여명이 제주를 찾을 것으로 예상된다. 사진은 13만 5000t급 ‘아도라 매직시티호’의 모습. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 나흘간의 석가탄신일 연휴 기간 크루즈선 5편이 제주에 입항한다. 중국발 대형 크루즈인 ‘아도라 매직시티’를 포함해 관광객 1만 500여명이 제주를 찾을 것으로 예상된다. 사진은 13만 5000t급 ‘아도라 매직시티호’의 모습. 제주도 제공

이미지 확대 22일부터 25일까지 석가탄신일 황금연휴기간 동안 제주 입도 관광객은 17만 3000명으로 잠정 집계됐다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 22일부터 25일까지 석가탄신일 황금연휴기간 동안 제주 입도 관광객은 17만 3000명으로 잠정 집계됐다. 제주 강동삼 기자

세줄 요약 석가탄신일 연휴 나흘간 제주를 찾는 관광객이 17만3000명으로 잠정 집계됐다. 지난해보다 5.8% 늘었고, 국제선 항공과 선박 이용객이 크게 증가할 전망이다. 크루즈 5편도 입항해 제주 관광 회복 기대가 커지고 있다. 연휴 나흘간 제주 입도객 17만3000명 전망

국제선 회복·크루즈 입항 확대, 증가세 견인

23일 4만8000명으로 연휴 중 최다 예상

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오는 석가탄신일 연휴 기간 제주를 찾는 관광객이 17만명을 넘어설 것으로 전망됐다. 국제선 회복세와 크루즈 입항 확대가 맞물리면서 지난해보다 관광객이 늘어날 것으로 예상된다.22일 제주도관광협회에 따르면 22일부터 25일까지 황금연휴 나흘간 제주 입도 관광객은 17만 3000명으로 잠정 집계됐다. 이는 지난해 석가탄신일 연휴(16만 3520명)보다 5.8% 증가한 규모다.교통수단별로 보면 항공편 이용객은 14만 4509명, 선박 이용객은 2만 8491명으로 각각 전년 대비 5.6%, 6.9% 늘어날 것으로 전망됐다.특히 하늘·바닷길 국제선 입도객은 3만 2300명으로 지난해보다 29.1% 증가할 것으로 예상됐다. 국제선 항공 이용객도 2만 1800명으로 54.0% 급증할 것으로 집계됐다.반면 국내선 항공 이용객은 12만 2709명으로 지난해와 비슷한 수준에 머물렀다. 관광협회는 대한항공과 아시아나항공의 편당 공급 좌석 감소 영향으로 국내선 공급석은 소폭 줄어든 것으로 분석했다.연휴 기간 제주 기점 국내선 항공편은 879편이 운항해 평균 탑승률은 91%에 이를 것으로 예상됐다. 국제선은 지난해보다 22편 늘어난 132편이 운항한다.제주를 오가는 전체 교통편 공급 좌석은 24만 1232석으로 지난해보다 4.19% 증가했다. 국제선 공급 좌석은 2만 4152석으로 18.7% 늘었고, 국제여객선 공급석도 1만 8912석으로 52.7% 증가했다.연휴 기간 크루즈선 5편도 제주에 입항한다. 중국발 대형 크루즈인 ‘아도라 매직시티’를 포함해 관광객 1만 500여명이 제주를 찾을 것으로 예상된다. 다만 연휴 둘째 날 기준 크루즈 관광객 수는 지난해보다 3504명 감소할 것으로 전망됐다.날짜별 입도객은 연휴 둘째 날인 23일 4만 8000명으로 가장 많고, 이어 22일 4만 6000명, 24일 4만명, 25일 3만 9000명 순으로 예상됐다.제주도관광협회 관계자는 “국제선 회복과 외국인 관광객 증가세가 이어지면서 제주 관광시장 회복 흐름에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대하고 있다”고 밝혔다.