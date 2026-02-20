李대통령 27일 전북서 타운홀미팅…“5극 3특 핵심축, 기회의 땅으로 도약”

2026 밀라노 올림픽
설정욱 기자
설정욱 기자
입력 2026-02-20 10:46
수정 2026-02-20 10:46
이재명 대통령이 오는 27일 전북특별자치도에서 타운홀미팅을 개최한다. 이재명 대통령 페이스북
이재명 대통령이 오는 27일 전북특별자치도에서 타운홀미팅을 개최한다. 이재명 대통령 페이스북


이재명 대통령이 오는 27일 전북특별자치도에서 타운홀미팅을 개최한다.

이 대통령이 취임 후 지역에서 타운홀미팅을 여는 것은 광주, 대전, 부산, 강원, 대구, 경기 북부, 충남, 울산, 경남에 이어 이번이 10번째다.

이 대통령은 이날 페이스북을 통해 “전통과 첨단이 공존하는 생명의 땅, 전북특별자치도에서 뵙겠다”며 참가자 모집을 알렸다.

이 대통령은 “전북은 문화와 역사, 관광의 보고이자 대한민국의 미래를 이끌 전략 산업의 씨앗을 고루 품은 곳”이라며 “K푸드와 농생명바이오, 피지컬 AI, 재생에너지, 새만금까지 식량안보와 에너지 전환이라는 국가적 과제를 동시에 책임질 수 있는 잠재력을 갖추고 있다”고 평가했다.

그러면서 “그러나 이러한 강점이 일자리 창출과 인구 증가, 지역 활력으로 충분히 이어지지 못한 아쉬움도 있었다”며 “이제 청년이 떠나지 않고 기업이 뿌리내리며 산업과 지역이 선순환하는 새로운 전북의 발전 모델을 만들어가야 한다”고 말했다.

이 대통령은 “정부는 전북을 ‘5극 3특’ 균형발전 전략의 핵심 축으로 확고히 세워 미래산업을 주도하고 양질의 일자리와 혁신을 창출하는 기회의 땅으로 도약시킬 것”이라며 “무엇보다 중요한 건 도민들의 목소리다. 자리에 함께하셔서 여러분의 이야기를 들려달라”고 했다.

이번 타운홀 미팅의 모집 인원은 전북도민 200명이다. 참여 신청은 이날 오전 9시부터 23일 정오까지 네이버폼에서 하면 된다.
설정욱 기자
