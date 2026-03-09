[속보] “3억원 빚 독촉, 홧김에”…지인 살해 후 암매장한 40대男 구속

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보] “3억원 빚 독촉, 홧김에”…지인 살해 후 암매장한 40대男 구속

이보희 기자
입력 2026-03-09 19:06
수정 2026-03-09 19:06
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
빚 독촉을 하던 지인을 살해하고 시신을 야산에 암매장한 40대가 9일 영장실질심사가 열리는 청주지법에 출석하고 있다. 2026.3.9. 연합뉴스
빚 독촉을 하던 지인을 살해하고 시신을 야산에 암매장한 40대가 9일 영장실질심사가 열리는 청주지법에 출석하고 있다. 2026.3.9. 연합뉴스


충북 옥천에서 금전 문제로 지인을 살해한 뒤 야산에 시신을 유기한 40대 남성이 구속됐다.

청주지법 태지영 영장전담 부장판사는 9일 살인, 사체유기 혐의로 구속영장이 청구된 40대 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에서 “도주 및 증거인멸 우려가 있다”며 영장을 발부했다.

그는 이날 오후 1시 35분쯤 영장심사에 출석하기 전 “왜 살해했느냐”, “유족에게 전하고 싶은 말은 없느냐”는 취재진의 물음에 “죄송하다”고 답한 뒤 법원에 들어섰다.

A씨는 지난 4일 오후 자신이 운영하는 옥천군의 한 사업체 사무실에서 60대 지인 B씨를 살해한 뒤 인근 야산에 시신을 유기한 혐의를 받고 있다.

6일 B씨 가족의 실종 신고를 접수한 경찰은 탐문 수색과 CC(폐쇄회로)TV 등을 토대로 하루 만에 옥천군 사무실에서 A씨를 긴급체포했다.

경찰은 같은 날 A씨가 지목한 사무실 인근 야산에서 피해자의 시신을 수습했다.

당시 A씨는 B씨로부터 3억원 상당의 돈을 빌린 뒤 갚지 않고 있었던 것으로 조사됐다.

그는 경찰 조사에서 “B씨에게 사업체를 보여주며 상환 능력을 설득하는 과정에서 B씨가 빚 독촉을 하며 협박해 홧김에 범행했다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 정확한 사건 경위를 조사한 뒤 조만간 A씨를 검찰에 넘길 예정이다.
이보희 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
A씨가 지인 B씨를 살해한 배경은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로