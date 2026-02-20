“양수 터졌다” 조산 위기 쌍둥이 임신부 병원 30곳서 거절…45㎞ 달려 출산

1시간 수소문 끝 수원 대학병원으로 이송

“구급대원들 덕분에 무사 출산” 감사 전해

갑작스러운 조산 위기에 놓인 쌍둥이 임신부가 수십 곳의 병원에서 수용을 거부당했다가 구급대원들의 수소문 끝에 무사히 병원으로 옮겨져 출산한 사실이 뒤늦게 알려졌다.19일 경기 부천소방서에 따르면 지난달 24일 오후 10시 2분쯤 30대 임신부 A씨로부터 “양수가 터졌다”는 119 신고가 접수됐다.당시 임신 35주 1일 차였던 A씨는 인근 대학병원에서 출산을 계획했으나, 병원 사정으로 즉시 분만이 어려운 상황에 놓였다.현장에 출동한 부천소방서 소속 유영일, 문소희, 전영찬 구급대원은 구급차 안에서 인근 병원 16곳에 연락했으나 모두 수용이 어렵다는 답을 받았다. 토요일 밤 시간대였고 쌍둥이 고위험군에 조산 가능성까지 겹치며 이송이 가능한 병원을 찾기 쉽지 않은 상황이었다.대원들은 경기 구급상황관리센터에 상황을 전파했고, 센터 역시 경기·인천·서울 지역 병원 15곳 이상에 추가로 연락하며 병상을 수소문했다.결국 부천에서 약 45㎞ 떨어진 수원 소재 한 대학병원에서 수용이 가능하다는 답을 받았고, 소방은 신고 접수 1시간 38분 만인 오후 11시 40분쯤 A씨를 해당 병원으로 무사히 이송했다.A씨는 이틀 뒤인 지난달 26일 오전 건강한 쌍둥이 딸을 무사히 출산한 것으로 확인됐다.이 같은 사연은 A씨 부부가 최근 경기도소방재난본부 홈페이지 ‘칭찬합시다’ 게시판에 감사 글을 남기면서 알려졌다.A씨의 남편은 “응급실 뺑뺑이 기사를 볼 때 ‘설마 나에게 일어나겠나’라고 생각했는데 실제로 닥칠 수 있는 일이었다”며 “출동한 구급대원과 상황실 근무자들 덕분에 예쁜 쌍둥이 딸을 건강하게 만날 수 있었다”고 밝혔다.그는 “우리 가족에게 평생 잊지 못할 하루를 선물해 주셔서 감사하다”며 “긴급한 상황에서도 끝까지 함께해 준 구급대원 덕분에 큰 힘이 됐다”고 전했다.최준 부천소방서장은 “시민의 소중한 생명을 지키는 것이 우리의 사명”이라며 “현장에서 묵묵히 최선을 다하는 모든 구급대원들에게 감사하다. 앞으로도 어려운 상황에서도 시민 곁을 지키는 구급대원이 돼달라”고 강조했다.