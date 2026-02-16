광주소방, 지난해 119신고 하루 평균 796건

108.5초마다 1건씩 접수…7월 집중호우로 건수 급증

기후변화 따른 재난발생 증가세…대응대책 지속 추진

이미지 확대 지난해 광주지역 119 신고 접수 건수가 29만543건으로 집계됐다. 광주광역시 소방안전본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난해 광주지역 119 신고 접수 건수가 29만543건으로 집계됐다. 광주광역시 소방안전본부 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

광주광역시 소방안전본부는 지난 2025년 한 해 동안 광주지역 119 신고 접수 건수가 29만543건으로 집계됐다고 14일 밝혔다.이는 하루 평균 796건으로 108.5초마다 1건씩 119 신고가 접수된 셈이다. 전년보다는 946건(0.3%)이 증가했다.월별로는 7월의 신고접수 건수가 3만4798건으로 가장 많았다. 이는 지난해 7월16일부터 20일까지 닷새 동안 누적 강수량 500㎜ 이상의 집중호우가 발생하면서 침수 피해 신고가 급증한 데 따른 것으로 분석된다.자치구별로는 북구와 광산구의 신고접수가 전체의 44%를 차지했다. 인구 대비 신고율은 동구가 1만명당 2156건으로 가장 높았으며, 이는 독거노인 비율 증가와 노후 건축물 밀집 등의 영향으로 풀이된다.신고접수 유형별로는 ▲화재 신고 8552건 ▲구조신고 2만398건 ▲구급신고 7만2395건 ▲민원 안내 신고 5만3983건 ▲의료상담 4만7647건 ▲착오·실수 등으로 인한 무응답 신고 4만8420건 등이었다.화재 신고 건수 8552건 가운데 실제 화재는 725건(8.5%)으로 집계됐으며, 화재 신고와 실화재 모두 봄철 건조기에 해당하는 3월에 가장 많이 발생했다.구조신고는 집중호우가 내린 7월에 가장 많았으며, 구급신고는 온열질환·탈수·심혈관계 응급환자가 늘어난 7~8월 그리고 저체온증과 연말 음주 관련 응급상황이 증가한 12월에 집중됐다.민원 안내 신고는 전년 대비 16.1% 증가했으나, 착오나 실수로 발생하는 무응답 신고는 17.8% 감소해 상황근무자의 업무 부담 완화에 기여한 것으로 나타났다.고영국 광주소방안전본부장은 “기후변화로 인해 집중호우 등 복합재난 발생이 증가하고 있다”며 “수난구조 장비 사전 배치 등 재난 대응 대책을 지속 추진해 시민 안전을 강화하겠다”고 밝혔다.