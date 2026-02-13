롯데 선수 4명, 대만 불법도박장 출입…구단 “즉각 귀국 조치”

이미지 확대 대만 현지 CCTV 영상 일부. 구단이 불법으로 분류된 장소 방문을 인정했다. MLB파크 캡처 닫기 이미지 확대 보기 대만 현지 CCTV 영상 일부. 구단이 불법으로 분류된 장소 방문을 인정했다. MLB파크 캡처

대만 타이난에서 2026시즌을 준비 중인 프로야구 롯데 자이언츠가 소속 선수들의 현지 불법 도박장 출입 사실을 인정하고 사과했다.롯데 구단은 13일 “선수 면담과 사실관계 확인 결과 나승엽, 고승민, 김동혁, 김세민이 대만에서 불법으로 분류된 장소에 방문한 사실을 확인했다”고 밝혔다.이들은 전지훈련 기간 중 훈련 휴식일에 불법 도박장으로 알려진 장소에 출입한 것으로 전해졌다.구단은 “이유를 불문하고 KBO 규약과 구단 내규에 어긋나는 행위”라며 “해당 선수 4명을 즉각 귀국 조치할 예정”이라고 설명했다. 이어 “KBO 클린베이스볼센터에 신고하고, 조사 결과에 따라 구단 차원의 상응하는 조처를 내릴 것”이라고 덧붙였다.롯데는 현재 대만 타이난에서 1차 스프링캠프를 진행 중이다. 이번 사안은 현지에서 촬영된 영상이 온라인을 통해 확산되면서 알려졌다.일부 영상에는 특정 장면을 두고 성추행 의혹이 제기되기도 했으나, 구단은 “해당 의혹은 사실이 아니다”라며 “접촉이 없었던 것으로 확인됐다”고 선을 그었다.구단은 “현 상황을 엄중하게 인식하고 있다”며 “전수 조사를 통해 추가로 확인되는 사항이 있을 경우 강력히 대응하겠다”고 강조했다. 선수단 전체에도 경고 조치를 내린 것으로 전해졌다.마지막으로 “물의를 일으켜 팬 여러분께 다시 한번 사과드린다”고 밝혔다.