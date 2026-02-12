‘남날라‘ 박성현, 시에나 골프 웨어 입는다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘남날라‘ 박성현, 시에나 골프 웨어 입는다

권훈 기자
입력 2026-02-12 10:30
수정 2026-02-12 10:30
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
신동휴 더 시에나 그룹 회장(왼쪽)과 박성현. 더 시에나 라이프 제공.
신동휴 더 시에나 그룹 회장(왼쪽)과 박성현. 더 시에나 라이프 제공.


부활을 노리는 박성현이 올해 시에나 골프 웨어를 입는다.

더 시에나 라이프는 박성현과 의류 후원 계약을 했다고 12일 밝혔다.

2016년 한국여자프로골프(KLPGA)투어 상금왕에 이어 2017년 LPGA투어 올해의 선수, 신인왕을 석권하는 등 LPGA투어에서 메이저대회 2승을 포함해 7승을 올린 박성현은 지난해 부상 후유증으로 부진 끝에 LPGA투어 출전 자격을 잃었다.

박성현은 그러나 올해 박성현은 재기의 발판을 마련하겠다는 각오로 미국여자프로골프(LPGA) 2부 엡손투어에서 뛰기로 했다.

박성현은 이번 계약에 따라 국내외 경기에 나설 때 시에나 골프 웨어를 입는다.


비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

시에나 골프 웨어는 박인비, 유현주도 후원하고 있다.
권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
박성현이 LPGA투어 출전 자격을 잃은 원인은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로