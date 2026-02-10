정준호 의원 , 전남광주통합특별시장 출마 선언

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

정준호 의원 , 전남광주통합특별시장 출마 선언

홍행기 기자
홍행기 기자
입력 2026-02-10 16:24
수정 2026-02-10 16:24
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

AI 시대 대전환 이끌 ‘3+1 전략 ’ 제시…“대한민국 새 중심 도약”

이미지 확대
정준호 국회의원
정준호 국회의원


정준호 더불어민주당 국회의원(광주 북구 갑)은 10일 광주시의회와 전남도의회에서 광주전남통합특별시장 출마를 공식 선언하고, AI 시대 대전환을 이끌 ‘3+1 전략’을 제시했다.

정 의원은 출마선언문에서 “광주와 전남의 통합은 선택이 아닌 생존전략이며, 이제는 수도권에 도전하는 1등 전략이 되어야 한다”며 “호남은 AI 시대의 대전환을 통해 대한민국의 새로운 중심으로 도약할 수 있다”고 강조했다.

특히 정 의원은 “디지털 전환이 대한민국을 세계 5 대 강국으로 만든 결정적 요인”이라고 설명하고 “호남도 AI·에너지·첨단산업을 결합한 초광역 전략으로 영남을 넘어 수도권과 당당히 경쟁하겠다”고 밝혔다.

정 의원은 호남을 전국 제일의 특별시로 만들기 위한 ▲산업혁명 ▲공간혁명 ▲시정 혁명과 ▲미래형 복지 등 ‘3+1 전략’을 핵심 공약으로 제시했다.

이병윤 서울시의회 교통위원장, ‘2026 대한민국 유권자 대상’ 수상

이병윤 서울시의회 교통위원장(국민의힘, 동대문구1)이 10일 국회의원회관 대회의실에서 2026 대한민국 유권자 대상 및 사회공헌대상 시상식에서 ‘2026 대한민국 유권자 대상’을 수상했다. 이번 시상식은 한국여성유권자연맹, 유권자시민행동 등이 주관하여 ‘유권자의 날’을 기념하는 취지로 마련됐으며, 공약 이행과 민생중심 정책을 추진한 선출직 공직자들의 공로를 격려하기 위해 수상자가 선정됐다. 이 위원장은 동대문구 3선 의원과 동대문구의회 의장을 지냈으며, 제11대 후반기 서울시의회 교통위원회 위원장으로서 활동하며 서울시 교통정책 개선과 동대문구 지역 현안 해결에 힘쓴 공로를 인정받아 수상자로 선정됐다. 이 위원장은 “이 상은 개인에게 주는 격려라기보다 유권자인 시민들의 요구를 더 엄격하게 듣고 움직이라는 의미라고 생각한다”라며 “효율적이고 지속 가능한 교통체계는 삶의 질을 높이는 중요한 요소이기에 서울시의회 교통위원장으로서 무거운 책임을 느끼며, 안전하고 편리한 교통 발전을 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다. 이어 이 위원장은 “동대문구의 지역발전을 위한 의정활동 또한 끊김없이 이어가겠다”고 앞으로의 각오를 전했다.
서울시의회 바로가기
thumbnail - 이병윤 서울시의회 교통위원장, ‘2026 대한민국 유권자 대상’ 수상

정 의원은 “ 젊기 때문에 무모할 정도로 담대한 변화를 선택할 수 있다” 며 “떠나는 호남이 아니라, 다시 사람들이 모여드는 호남특별시를 만들겠다. 10년 안에 인구 500만 시대를 반드시 열겠다”고 강조했다.
광주 홍행기 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
정준호 의원이 출마를 선언한 직책은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로