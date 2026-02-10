서울 중구의회, 설 명절 앞두고 전통시장 방문…지역상권 활성화 동참

설 명절을 앞두고 서울 중구의회 의원들이 지역 상권에 활력을 불어넣기 위해 지난 9일 서울 중앙시장을 방문했다.
이번 방문은 위축된 소비 심리로 어려움을 겪고 있는 전통시장 상인들을 격려하고, 주민들에게 전통시장 이용을 독려하기 위해 마련됐다. 방문에는 윤판오 의장을 비롯해 양은미 부의장, 조미정 의회운영위원장, 손주하 행정보건위원장, 소재권 의원, 이정미 의원, 길기영 의원 등이 참여했다. 의원들은 시장에서 과일·채소 등 주요 성수품을 직접 구매하며 물가 동향을 살폈다.
의원들은 점포마다 들러 상인들과 일일이 인사를 나누고 현장의 애로사항을 들었다. 또한 어려운 여건 속에서도 묵묵히 자리를 지키며 지역경제를 지탱하고 있는 상인들에게 따뜻한 격려의 메시지를 전했다. 이어 장을 보러 나온 주민들과도 새해 인사를 나누며 정과 인심이 넘치는 전통시장 이용을 적극 홍보했다.
특히 의원들은 시간과 에너지를 아낌없이 쏟아 봉사와 생업을 이어가는 상인들의 노고에 깊은 존경을 표하며, 올 한 해 상인들에게 좋은 일만 가득하고 사업이 더욱 번창하기를 진심으로 기원했다.
윤 의장은 “대형마트보다 전통시장을 한 번 더 찾는 소비가 지역 소상공인에게는 큰 힘이 된다”며 “이번 설 명절에는 전통시장을 많이 이용해 지역의 정과 넉넉한 인심을 나누고, 지역경제 살리기에 함께 동참해 주시길 바란다”고 밝혔다.
지난 9일 서울 중구의회 의원들이 설 명절을 앞두고 중앙시장을 방문해 방문해 상인들을 격려하며 전통시장 이용을 독려했다. 사진: 중구의회 제공.
서울 중구의회 의원들이 지난 9일 중앙시장을 방문해 주요 성수품을 직접 구매하며 물가 동향을 살펴보고 있다. 사진: 중구의회 제공.
