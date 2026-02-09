말뿐이던 세계 최대 ‘새만금 수상태양광’ 이번엔 진짜 되나

13.5㎢ 수역에 1.2GW 규모의 태양광 발전시설

기관 간 계통연계 협력, 2029년 12월 상업운전 목표

새만금 재생에너지 활용 RE100 산단 전력 공급 기대

문재인 대통령이 지난 2018년 10월 30일 전북 군산시 유수지 수상태양광부지에서 열린 '새만금 재생에너지 비전 선포식' 행사를 마치고 수상태양광 시설을 살펴보고 있다.

새만금 수상태양광 1단계 전력 계통 연계.

세계 최대 규모의 2.1GW급 새만금 수상태양광(1단계 1.2GW) 조성 사업이 본격화될 분위기다. 전력망 연결 문제 등으로 8년째 공회전만 거듭했던 새만금 수상태양광 완공을 위해 최근 관계 기관들과 정치권이 적극 협의에 나서면서 최대 난제였던 전력망 연결 문제가 해결 국면에 접어들었다.전북특별자치도는 9일 도청에서 새만금개발청, 한국전력공사, 한국수력원자력㈜와 함께 ‘새만금 수상태양광(1단계) 발전사업’의 적기 구축을 위한 상호 협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 김관영 지사와 김성환 기후에너지환경부 장관, 안호영 기후에너지환경노동위원회 위원장, 김의겸 새만금개발청장, 김동철 한국전력공사 사장, 전대욱 한국수력원자력㈜ 사장 직무대행이 참석했다.새만금 수상태양광 1단계는 약 13.5㎢ 수역에 1.2GW 규모의 태양광 발전시설을 설치하는 사업이다. 총사업비 3조원 규모의 대형 프로젝트다. 완공 시 연간 1700GWh의 친환경 전력을 생산할 수 있다. 35만 가구가 1년간 사용할 수 있는 전력량이다. 그러나 수상태양광에서 생산한 전기를 변전소까지 보내는 송전선로 비용 분담에 대한 이견으로 8년째 답보상태다. 그러는 사이 2조원이 넘는 SK 데이터센터 등 연계 산업 투자 역시 중단 위기에 처했다.이번 협약은 조속한 계통 연계를 통해 새만금의 풍부한 재생에너지를 RE100 산업단지에 안정적으로 공급하기 위한 전력설비를 조기에 구축하는 데 목적이 있다. 수상태양광 1단계 사업을 2029년 12월 상업운전한다는 목표다.한전의 전력 인프라가 조기에 구축되면, 새만금 재생에너지의 적기 연계가 가능하다. 특히 단순한 계통연계를 넘어 새만금 지역에서 생산된 재생에너지를 RE100 산업단지 등 지역에서 우선 활용할 수 있는 기반을 마련해 반도체 클러스터 등 기업 유치에도 숨통이 트일 거라는 전망이 나온다.김의겸 새만금개발청장은 “기관이 힘을 모아 새만금 재생에너지 클러스터 조성을 위한 핵심 인프라 구축에 속도를 내겠다”며 “새만금이 명실상부한 RE100 산업단지의 전초기지로서 투자 매력을 높이고, 국가 신성장 거점으로 자리매김하는 데 기여할 것”이라고 설명했다.안호영 국회 기후에너지환경노동위원회 위원장은 “새만금 수상태양광 1단계 사업이 다시 속도를 내기 시작했다는 점에서 이번 협약의 의미가 크다”며 “새만금에서 생산한 전기를 지역에서 우선 활용하는 체계를 구축해야 갈등을 줄이고 전북 산업의 경쟁력을 높일 수 있다”고 밝혔다.김관영 지사는 “이번 협약으로 그동안 지연됐던 수상태양광 사업을 다시 정상 궤도에 올려 2029년 12월 상업운전 목표에 맞춰 정상화하고, 첨단 산업이 요구하는 전력 수요를 뒷받침할 실행 체계를 완성했다”며 “인프라가 갖춰지는 순간, 새만금은 청정전력을 바탕으로 RE100 수요 기업의 발길을 끌어들이는 투자의 마중물이 되고, 연관 산업과 일자리가 연쇄적으로 성장하는 국가 미래 성장을 이끄는 엔진으로 도약할 것”이라고 강조했다.김성환 기후에너지환경부 장관은 “이번 협약은 새만금을 글로벌 재생에너지의 거점으로 도약시키는 중대한 전환점”이라고 평가하며, “이번 사업이 차질 없이 추진돼 전북의 지역경제에 활력을 불어넣을 수 있도록 적극 지원할 것”이라고 말했다.