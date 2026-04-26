‘국민 거포’ 박병호 은퇴식…“내게 야구란? 히어로즈!”

이미지 확대 박병호 키움 히어로즈 코치가 26일 서울 고척스카이돔에서 열린 KBO 프로야구 삼성 라이온즈와 키움 히어로즈의 경기에서 특별 엔트리로 출전한 뒤 교체돼 더그아웃으로 향하며 인사하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 박병호 키움 히어로즈 코치가 26일 서울 고척스카이돔에서 열린 KBO 프로야구 삼성 라이온즈와 키움 히어로즈의 경기에서 특별 엔트리로 출전한 뒤 교체돼 더그아웃으로 향하며 인사하고 있다. 연합뉴스

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“제가 가장 힘든 순간에 히어로즈에 와서 ‘박병호’라는 이름을 알릴 수 있었다. 제게 ‘히어로즈란?’이라는 질문은 ‘박병호에게 야구란?’이라는 질문이랑 똑같다고 생각한다.”프로야구 키움 히어로즈의 전설 ‘국민 거포’ 박병호 잔류군 선임코치가 26일 서울 고척스카이돔에서 열린 은퇴식에서 자신이 가장 오래 몸 담았던 히어로즈에 대한 애정을 이렇게 밝혔다. 박 코치는 “키움 팬분들은 1명이 100명처럼 성원을 보내주셨다. 그동안 선수 박병호를 응원해주셔서 정말 감사했고 앞으로 저 또한 코치로서 히어로즈 선수들이 더 성장할 수 있게 지도하겠다”고 강조했다.키움은 이날 삼성 라이온즈와 홈 경기에 앞서 2025시즌을 끝으로 선수 생활을 마무리한 박 코치의 선수 은퇴식을 ‘승리, 영웅 박병호’란 주제로 진행했다. 이날 시구는 박 코치의 아들, 시타는 박 코치가 맡았다. 박 코치는 특별 엔트리에 이름을 올려 4번 타자 1루수로 출전했다가 경기 시작 이후 바로 교체돼 나왔다.박 코치는 이날 진행한 인터뷰에서 “선수 시절 마지막을 삼성에서 해서 아쉬운 분들이 많으셨겠지만, 히어로즈에서 다시 코치를 할 수 있게 된 것도 제 마음속에는 항상 히어로즈가 있었기 때문”이라며 “다시 돌아온다고 했을 때 너무나 기뻐해 주셨고 은퇴식을 한다고 하니까 아쉬워해 주시는 분들도 너무나 많아서 정말 감사드린다”고 전했다.은퇴 이후 키움 코치로 합류한 것에 대해 “처음부터 잔류군 코치를 맡고 싶었다. 정말 힘들게 야구하고 어려움을 겪고 있는 선수들과 같이 성장하고 싶은 마음이 있었다”면서 “개인적으로 짧지만 미국 야구 경험을 하면서 많은 것을 느꼈다. 미국 지도자들이 선수들을 이끄는 모습, 더그아웃이나 라커룸에서 감독과 선수들이 지내는 모습들을 보면서 ‘이러니까 가깝게 잘 지낼 수 있구나’라고 생각했다”고 설명했다. 특히 “선수들과 조금 더 스킨십하고 대화 많이 하고 다른 쪽으로도 얘기 들어주려고 하고 질문도 많이 하면서 지내고 있다”고 덧붙였다.키움의 젊은 선수들을 향해서는 “어린 선수들은 시합 나가는 걸 당연하게 생각 안 해야 한다”면서 “정말 지금 한 타석, 한 경기 나가는 게 소중한 것이라고 느끼고 경기에 최선을 다했으면 좋겠다”고 당부했다.2005년 LG 트윈스에서 프로 데뷔한 박 코치는 2011년 트레이드를 통해 넥센 히어로즈(현 키움)로 이적했다. 이후 2022~24년 kt 위즈, 2024~25년 삼성 라이온즈에서 뛰면서 통산 17시즌 1768경기에서 타율 0.272, 418홈런, 1244타점을 기록했다. 2014년 52개, 2015년 53개의 홈런을 쏘아 올리며 이승엽 요미우리 자이언츠 코치 이후 최고의 거포로 맹활약했다.KBO리그에서 역대 최다인 6차례 홈런왕 타이틀을 차지했고, 9년 연속 20홈런, 최초 5년 연속 100타점 등 다양한 기록을 남겼다. 2012, 2013시즌엔 정규시즌 최우수선수(MVP)로 선정됐다.2016년엔 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 미네소타 트윈스 유니폼을 입고 2017년까지 뛰었다. 2025시즌을 끝으로 삼성에서 은퇴한 박 코치는 올 시즌 키움 잔류군 선임 코치로 지도자 생활을 시작했다.