"나를 무시해서"…잠자던 친모에 흉기 휘두른 아들 체포

2026 밀라노 올림픽
"나를 무시해서"…잠자던 친모에 흉기 휘두른 아들 체포

김임훈 기자
입력 2026-02-06 17:44
수정 2026-02-06 17:44
경찰, 구속영장 신청 검토 방침

서울 동작경찰서는 지난 5일 잠을 자던 친모에 흉기를 수십차례 휘두른 20대 남성 A씨를 존속살해미수 혐의로 체포해 조사에 나섰다.
서울 동작경찰서는 지난 5일 잠을 자던 친모에 흉기를 수십차례 휘두른 20대 남성 A씨를 존속살해미수 혐의로 체포해 조사에 나섰다. 연합뉴스


자신을 무시한다는 이유로 잠을 자던 어머니에게 흉기를 휘두른 20대 아들이 경찰에 붙잡혔다.

서울 동작경찰서는 6일 존속살해미수 혐의로 20대 남성 A씨를 체포해 조사 중이다. A씨는 전날 오후 11시쯤 동작구의 한 다세대주택에서 잠을 자던 어머니에게 흉기를 수십차례 휘두른 혐의를 받는다.

피해자인 어머니는 중상을 입고 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다. A씨는 경찰 조사에서 "어머니가 나를 무시한다고 생각해 범행했다"라는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 구체적인 사건 경위를 파악한 뒤 A씨에 대한 구속영장 신청 등 신병 확보를 검토할 방침이다.

김임훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
